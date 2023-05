Obligatiunile emise de Municipiul Bucuresti prin Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) intra astazi la tranzactionare pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), sub simbolul bursier PMB30. Aceasta este a 7-a emisiune pe care Primaria Municipiului Bucuresti o emite, incepand cu anul 2015. In luna aprilie a anului 2023, Municipiul Bucuresti a finalizat cu succes plasamentul privat al emisiunii de obligatiuni municipale in valoare nominala totala de 555 milioane lei, menit a refinanta datoria publica provenita din creditul contractat in 2020, de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, in scopul refinantarii emisiunii de obligatiuni a Municipiului Bucuresti din anul 2015. In cadrul plasamentului privat, Municipiul Bucuresti a emis un numar de 55.500 de obligatiuni nominative, negarantate, neconvertibile, denominate in RON, avand o maturitate de 7 ani, cu o valoare nominala unitara de 10.000 RON si cu o rata anuala a dobanzii fixa de 8.90%, catre investitori institutionali romani. Obligatiunile vor ajunge la scadenta in data de 25 aprilie 2030.

„Emiterea obligatiunilor municipale ale Primariei Capitalei a fost un succes, la fel ca anul trecut. In februarie, cand am avut onoarea sa primesc in numele institutiei premiul “Bond of the year” adresam o invitatie investitorilor pentru luna aprilie, la o noua emisiune de obligatiuni. Nu am avut nici o clipa emotii ca nu vom strange suma de 555 de milioane de care avem nevoie sa refinantam imprumutul de la BERD. Spun asta pentru ca stiu ca situatia financiara a PMB este acum una stabila, iar investitorii si-au recapatat increderea in noi. Emisiunea de acum a captat interesul investitorilor fiind suprasubscrisa, iar asta nu poate decat sa ma bucure. Multumesc pentru incredere bancilor, fondurilor de pensii, societatilor de asigurare care au subscris si intermediarului emisiunii, asocierea formata din BCR, BRD si Raiffeisen”, a declarat Nicusor Dan, Primarul General al Municipiului Bucuresti.

„Primaria Municipiului Bucuresti revine la bursa cu o noua emisiune de obligatiuni municipale, demonstrand, astfel, ca piata de capital locala este un instrument accesibil pentru indeplinirea obiectivelor de dezvoltare ale institutiilor publice locale. De la prima emisiune emisa de Municipiul Bucuresti in anul 2015, primaria foloseste cu consecventa platforma Bursei de Valori Bucuresti pentru a se finanta si a continua implementarea proiectelor municipale derulate. Ne bucuram ca Primaria Municipiului Bucuresti a ales si de data aceasta sa foloseasca mecanismele solide ale pietei de capital si speram ca aceasta decizie sa reprezinte un model pentru institutiile publice aflate in cautarea solutiilor de finantare”, a declarat Radu Hanga, Presedinte Bursa de Valori Bucuresti.

„Bursa de Valori Bucuresti ramane un pilon de incredere atat pentru companii, cat si pentru institutiile publice, oferindu-le solutii viabile pentru a satisface cerintele in schimbare ale economiei si pentru a-si continua proiectele durabile, chiar si intr-o perioada in care contextul geopolitic este mai putin favorabil. Municipiul Bucuresti este un emitent recurent la bursa si ne bucuram ca a devenit deja traditie ca Primaria Municipiului Bucuresti sa foloseasca piata de capital pentru a atrage finantarea necesara implementarii proiectelor sale extinse. Prin investitia in obligatiunile municipale, investitorii au facut astfel primul pas in sustinerea activitatilor si programelor destinate dezvoltarii capitalei tarii noastre. Acesta este un semn care ne arata ca piata de capital isi indeplineste cu succes rolul in economia romaneasca si ca reprezinta un instrument activ de eficientizare a planurilor de crestere ale emitentilor. Ne dorim sa vedem cat mai multe autoritati locale care folosesc piata de capital pentru finantarea investitiilor menite sa contribuie la progresul comunitatilor pe care le reprezinta”, a declarat Adrian Tanase, Director General Bursa de Valori Bucuresti.

Consortiul de intermediere pentru emisiunea obligatiunilor si realizarea plasamentului privat a fost format din BRD- Groupe Société Générale S.A., in calitate de intermediar initiator, Raiffeisen Bank S.A. si Banca Comerciala Romana S.A., in calitate de intermediari.

“BRD Groupe Société Générale este din nou in postura placuta si onoranta de a fi partener al Municipiului Bucuresti intr-o tranzactie de refinantare prin intermediul pietei de capital din Romania. Finalizarea cu succes a emisiunii de obligatiuni municipale listata la Bursa de Valori Bucuresti este de natura sa atraga o atentie pozitiva, cu atat mai mult cu cat plasamentul privat s-a desfasurat in conditii de piata provocatoare. Inchiderea cu succes a plasamentului demonstreaza din nou ca piata de capital este un canal eficient atat pentru finantarea companiilor, cat si a autoritatilor publice locale, oferind in acelasi timp instrumente cu venit fix de calitate pentru investitorii institutionali din Romania care mobilizeaza o parte din economisirea populatiei”, a declarat Claudiu Cercel, Director General adjunct, BRD Groupe Société Générale.

“Succesul acestei noi emisiuni demonstreaza inca odata ca orasul Bucuresti este un emitent sigur, solid din punct de vedere financiar, care se bucura de increderea si respectul investitorilor. Este, de asemenea, o noua dovada a parteneriatului puternic dintre Raiffeisen Bank si Municipiul Bucuresti, care a inceput inca din 2015, de la implementarea Programului de obligatiuni. Suntem bucurosi ca Raiffeisen Bank, prin Departamentul de Investment Banking, a contribuit, de-a lungul timpului, la crearea si consolidarea unei reputatii de prim-rang a Municipiului Bucuresti pe piata de capital” a declarat Mihail Ion, Vicepresedinte Raiffeisen Bank.

„Noul plasament de obligatiuni municipale, realizat de Primaria Capitalei, arata modul in care piata de capital contribuie direct la dezvoltarea comunitatii, dar si capacitatea administratiei locale de a-si consolida planificarea strategica si de a deveni un pol de atractivitate pentru investitori. Ne bucuram sa fim parteneri pentru sanatatea financiara a comunitatii, sa sprijinim diversificarea instrumentelor de economisire, dar si sa stimulam capital pentru sustinerea administrativa, astfel incat sa avansam investitiile si proiectele de modernizare la nivel local. De altfel, noi, la BCR, consideram ca este necesar sa fim contributori si intermediari de impact, pentru ca doar asa putem construi prosperitate in comunitate” a declarat Valentin Popovici, Director Executiv Piete Financiare BCR.

Asistenta juridica a fost asigurata de echipa de piete de capital a biroului din Bucuresti din cadrul casei de avocatura internationale Dentons, coordonate de partenerul Loredana Chitu.

”Este mereu o placere sa lucram cu echipele de investment banking ale BCR, BRD si Raiffeisen, pe care le cunoastem de foarte multi ani. Suntem mandri sa fim alaturi de acesti profesionisti care si-au adus contributia la dezvoltarea pietei de capital din Romania si ne bucuram ca echipa Dentons a avut oportunitatea de a le fi oferit consultanta in cadrul emisiunii de obligatiuni ale Municipiului Bucuresti. Acest emitent este special (pentru multi dintre noi este orasul in care traim) si ne bucuram sa-l sprijinim astfel in accesarea repetata a finantarii prin piata de capital” a declarat Loredana Chitu.