De Ziua Națională a Tineretului, doi tineri suceveni au vrut să afle cum este să fii “în papucii” unui viceprimar. I-a ajutat viceprimarul Lucian Harșovschi care i-a avut ca ucenici pe tot parcursul zilei. ”Sofia Grădinariu și Sorin Bosancu și-au dorit să cunoască mai îndeaproape ce înseamnă munca și coordonarea activității în administrația locală, iar pe parcursul acestei zile m-au însoțit și au reușit să descopere o parte din responsabilitățile pe care le am în fiecare zi. Cred în tineri, cred că ei sunt viitorul și mă bucur atunci când îi am în preajmă, motiv pentru care am acceptat cu bucurie să mă alătur proiectului “Reprezentant pentru o zi” organizat de către Suceava Youth Centre. Dragi tineri, mulțumesc pentru această zi și pentru entuziasmul vostru! Ușa primăriei va fi mereu deschisă atât pentru voi, cât și pentru toți tinerii dornici să descopere ce se află în spatele acesteia”, a declarat Harșovschi.