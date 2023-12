Primăria municipiului Rădăuți organizează Revelionul pensionarilor pe data de 7 ianuarie, 2024. Pentru detalii și înscrieri doritorii sunt rugați să apeleze la vă rugăm la casieria Primăriei Rădăuți sau la numărul de telefon 0755.155.423.

”Primăria Municipiului Rădăuți, grație domnului Primar, Bogdan – Andrei Loghin și a Consiliului Local Rădăuți, se pregătește să întâmpine Revelionul Pensionarilor într-un mod cu totul special pe data de 7 ianuarie 2024 . Deși știm că seara aceasta va fi plină de dans și voie bună, vă asigurăm că niciun pensionar nu va fi pus la treabă în organizare, ocupându-ne noi de fiecare detaliu. Vă așteptăm să petrecem în ritmul unei serate care va fi mai plină de strălucire decât însăși podoabele de Crăciun”, au anunțat cei de la Primăria Rădăuți.