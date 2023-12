O clădire ilegal construită în cartierul Burdujeni al municipiului Suceava, lângă un punct termic, care a devenit între timp adăpost pentru persoane “dubioase”, un focar de infecție și un pericol pentru cei din jur, a fost demolată astăzi, a anunțat viceprimarul Lucian Harșovschi. ”Urmează ca în zona curățată și cea din apropierea acesteia, să construim o nouă parcare, pentru ca cei care locuiesc acolo să nu mai fie nevoiți să parcheze foarte aproape de blocuri, sub geamuri”, a declarat Harșovschi.

