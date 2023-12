Primăria municipiului Suceava a primit de la Guvern 9 milioane de lei pentru a achiziționa combustibilului necesar centralei termice, a anunțat primarul Ion Lungu. ”Este un lucru bun că am primit acești bani. Mehedințiul a luat 15 milioane de lei dar noi oricum avem achiziționată biomasa pentru această iarnă, avem suficiente stocuri de lemn iar acești bani ne oferă un comfort și mai mare pentru iarna care vine”, a declarat Ion Lungu.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating