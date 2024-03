Primăria municipiului Suceava va moderniza Cimitirul Pacea Nou pe o suprafață de 8.383 de mp în baza unui proiect care va fi finanțat de la bugetul local. Proiectul inițiat de primarul Ion Lungu prevede amenajarea unei parcări și a mai multor alei investiția fiind estimată la suma de 657.000 de lei. „Se propunere construirea unei alei principale racordată la strada Parcului, perpendiculară pe aceasta, în lungime totală de 113,33 m cu lățime variabilă între 3,50 si 5,50 m.

La capătul opus intrării în cimitir al acestei alei se vor racorda alte două alei, prima cu lungimea de 198,56 m și lățimea de 2,65 m perpendicular pe aleea principală spre stânga și a doua cu lungimea de 61 m și lățimea de 2,0 m perpendiculară pe aleea principală spre strada Parcului. O a treia alee în lungime de 142,93 m și lățimea de 3,2 m se va racorda cu parcarea și va continua paralel cu strada Parcului spre Drumul Județean 208 A. De pe aleea principală, la intrarea în incintă se va face accesul în parcarea propusă pentru amenajare în suprafață de 808,79 mp”, se spune în proiectul de hotărâre de Consiliul Local care va fi supus aprobării în ședința de joi, 28 martie.