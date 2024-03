Municipiul Suceava se înfrățește cu comuna Ostrița din Regiunea Cernăuți-Ucraina cu populație de 15.000 de locuitori preponderent românească. Acordul de înfrățire va fi supus aprobării Consiliului Local Suceava în ședința de joi, 28 martie. ”Municipiul Suceava a primit adresa cu nr. 1921 din 15.01.2024 din partea Primăriei comunei Ostrița, Regiunea Cernăuți, Ucraina, în vederea semnării unui acord de înfrățire între cele două localități. În procesul stabilirii unor relații de parteneriat durabil între Municipiul Suceava și structuri administrativ-teritoriale în alte țări, Municipiul Suceava a identificat comuna Ostrița din Ucraina, una din cele mai mari comune, cu o populație de circa 15.000 de locuitori, preponderent romani, situata chiar la periferia orașului Cernăuți, oraș cu care municipiul Suceava este înfrățit încă din anul 2003. Relațiile dintre Municipiul Suceava și Comuna Ostrița au demarat anul trecut prin implementarea în parteneriat a proiectului Transfrontalier Romania-Ucraina ,,Oglinzi și punți” inițiat de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Suceava în colaborare cu Consiliul Județean Suceava și Inspectoratul Școlar Suceava. Conferința Transfrontalieră ,,Spațiu comun în educație – Starea de bine în situații de criza” este un proiect adresat elevilor refugiați și familiilor acestora și a avut loc la sediul Primăriei Municipiului Suceava.

Obiectivul principal al municipalității prin acest acord de înfrățire este cel de a oferi suport tehnic în elaborarea de proiecte pe fonduri europene și transfrontaliere precum și facilitarea schimbului de experiență a diferitelor instituții și asociații care sunt implicate în atragerea de fonduri nerambursabile. Plecând de la tradițiile și interesele comune în domenii precum: social, cultural, turistic, educațional, economic, administrativ și de poziționarea geografica, considerăm că semnarea unui acord de înfrățire între Suceava și Ostrița este mai mult decât necesar și benefic în contextul economic și politic actual. Parteneriatul urmărește stabilirea de relații de cooperare în domenii de interes reciproc între cele două autorități locale, potrivit atribuțiilor de care dispun în conformitate cu legislațiile în vigoare din Romania și Ucraina, intre locuitorii celor doua unități administrativ teritoriale, pentru promovarea schimburilor de bune practici și experiențe în vederea încheierii unor proiecte comune de dezvoltare economică și socială a celor două părți”, se spune în proiectul de hotărâre inițiat de primarul Ion Lungu și viceprimarul Lucian Harșovschi.