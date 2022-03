Stadiul de execuție fizică a lucrarilor de modernizare a Pietei George Enescu este de 85%, a anunțat astăzi primarul Ion Lungu. Stadiul executie financiară, a adăugat primarul, este de 77% fiind decontate 10.053.486,56 lei din totalul de 13.067.507,99 lei.

„Se lucreaza la lucrările de finisaje in Hala Centrală. Sunt finalizate in mare parte lucrările la parcarea subterană,s-au montat cele 2 stații de încărcare pentru mașinile electrice.

Este in curs de finalizare și adăpostul pentru Apărarea civilă. De asemenea panta de acces in parcarea subterană este betonată,fiind in curs de amenajare. Mai sunt de finalizat instalatiile electrice pentru curenti tari si curenti slabi si instalațiile de incalzire,trebuie montate(sunt achizitionate) cele doua centrale termice pentru incalzire si apa calda .

De asemenea trebuie montati peretii de fibrociment pe exterior cladire. Urmează să achizitionăm in perioada următoare dotările ,in primul rand mesele noi. Ne dorim pană la 1 iunie să dăm in funcțiune piata modernizată” a explicat primarul Sucevei.