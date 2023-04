Trei elevi de la Colegiul Național ”Petru Rareș” din municipiul Suceava vor fi premiați cu câte 2.000 de lei fiecare pentru că medaliile de aur pe care le-au obținut în cadrul ”I – FEST2 – Festivalul Internațional de Inginerie, Știință și Tehnologie”, desfășurat în Tunisia, în perioada 18-22 martie 2023. Este vorba de Tudor Dochia (clasa a X-a), Alexandru Turculeț (clasa a XI-a) și Paul Ungureanu (clasa a XI-a). Proiectul de hotărâre inițiat de primarul Ion Lungu și viceprimarul Lucian Harșovschi va fi aprobat în ședința Consiliului Local de joi.

”Promovarea performanței în educație constituie un obiectiv de maximă importanță pentru Municipiul Suceava și de aceea în vederea creșterii gradului de implicare al municipalității sucevene în domeniul educației, propunem acordarea a 3 premii în valoare de 2.000 lei fiecare pentru următorii elevi ai Colegiului Național ”Petru Rareș” din Municipiul Suceava care au fost medaliați cu aur la I-FEST2 Festivalul Intemațional de Inginerie, Știință și Tehnologie- desfășurat în Tunisia, în perioada 18-22: Tudor Dochia (clasa a X-a), Alexandru Turculeț (clasa a XI-a) și Paul Ungureanu (clasa a XI-a). Proiectele propuse de aceștia au fost incluse în TOP 10 în cadrul la I-FEST2 Festivalul Internațional de Inginerie, Știință și Tehnologie din Tunisia. I-FEST2 reprezintă cel mai mare eveniment de acest gen de pe continentul african, reunind la ediția din acest an aproape 500 de tineri pasionați de cercetare, de inovație, tineri preocupați de progres și tehnologii ale viitorului. Aproape 200 de proiecte au fost prezentate la masa competițională, elevii suceveni propunând două proiecte,”Machine learning program for predicting nonlinear phenomena” prezentat de elevii Alexandru Turculeț și Paul Ungureanu și ”Assistant device for hang-gliding – glidar” prezentat de Tudor Dochia. Clasamentul final a propulsat ambele lucrări în Top 10, elevii fiind recompensați cu aur. Mai mult, Alexandru Turculeț și Paul Ungureanu au primit un certificat care le atestă dreptul de a publica într-o revistă de specialitate din Marea Britanie. Premierea acestor tineri talentați capacitează și încurajează continuarea muncii, iar prin rezultatelor lor promovează excelența în educație și crează o imagine de bună practică atât școlii cât și învațamântului sucevean. Recunoașterea performanțelor este un gest firesc de normalitate și o motivare suplimentară pentru viitołul parcurs academic al acestora”, se spune în expunerea de motive la proiectul de hotărâre.