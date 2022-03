Sala de ședințe a Consiliului Local din cadrul Primăriei municipiului Suceava va fi modernizată cu bani de la buget. Primarul Ion Lungu a declarat astăzi că valoarea investiției se ridică la 4,651 de milioane de lei, sumă care include TVA-ul, indicatorii tehnico economici urmând a fi aprobați în ședința deliberativului local din 31 martie ședință la care va fi prezent și proiectantul. Lungu a ținut să precizeze că proiectul de modernizare nu a fost eligibil pentru a fi finațat pe fonduri europene așa cum s-a întâmplat cu proiectul privind modernizarea treptelor din fața Primăriei. Lungu a menționat că proiectul este unul deosebit iar sala de ședințe va fi multifuncțională adică va putea fi folosită și ca sală de conferințe nu doar ca sală de ședințe de consiliu local. ”Poate fi amenajat un amfiteatru. Sunt patru gradene care vor fi montate pentru ca la ședințele de consiliu local să poată funcționa ca un miniamfiteatru. Sala va dispune de un minifoaier, spații pentru garderobă, grupuri sanitare moderne, instalație electrică nouă, sistem de vot performant. Astăzi avem probleme la ședințele online. Sala va dispune și de videoproiectoare și televizoare 4K. Este un proiect important pentru imaginea Primăriei, a municipiului Suceava. Este cartea de vizită a Primăriei. Vin delegații din țară, din străinătate și e bine să avem o sală modernă unde să le primim. Sunt comune care au săli deosebite iar noi avem o sală de ședință care nu ne face cinste. Avem obligația să o modernizăm”, a declarat Lungu.

