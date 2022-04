Primăria municipiului Suceava va prelua de la asociațiile de proprietari un număr de 38 de adăposturi de protecție civilă (antiaeriene) ca să le reabiliteze ”pentru orice eventualitate”, a anunțat astăzi primarul Ion Lungu. ”Vom prelua adăposturile ALA care au fost date asociațiilor de proprietari pentru că vrem să le modernizăm, să le reabilităm. Nu trebuie să ne panicăm dar trebuie să pregătim aceste adăposturi. Sunt adăposturile Primăriei, ele sunt la persoane private cei care au construit blocuri și împreună cu cei de la ISU vom face o corelare a numărului de adăposturi și le vom pregăti pentru orice eventualitate”, a declarat Lungu.

