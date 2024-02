Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, anunță o colaborare între instituția pe care o conduce și Uniunea Artiștilor Plastici din România-Filiala Suceava. Lungu a spus că există posibilitatea ca municipalitatea să achiziționeze o parte din picturile realizate ,care vor fi expuse in Sala de Ședințe a Consiliului Local ,care urmează a fi modernizată în acest an. ”Am vizitat cele opt Ateliere de Creație ale artiștilor plastici suceveni de pe strada Nicolae Bălcescu,care se află la ultimul nivel în blocul care va fi reabilitat pe fonduri europene,vizavi de teatrul municipal ,fiind in faza de licitație. Am stabilit să facem în asociere cu primăria evenimente comune ,existând posibilitatea ca municipalitatea să achiziționeze o parte din picturile realizate ,care vor fi expuse in Sala de Ședințe a Consiliului Local ,care urmează a fi modernizată în acest an. In acest fel putem sprijini artiștii plastici suceveni,care duc lipsă de o finanțare suficientă”, a spus Ion Lungu.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating