Joi, 8 februarie ac., comunitatea poloneză din Suceava alături de reprezentanți ai comunităților poloneze din Bucovina s-au întâlnit la restaurant Brădet pentru a sărbători „Lăsata Secului” de Joia Grasă – ultima zi de joi înainte de Postul Mare cu care începe ultima săptămână de carnaval – obicei străvechi păstrat de comunitatea poloneză din România, dar și de polonezii din întraga lume. Președinta comunității poloneze din Suceava, doamna Alina Marcu a urat bun venit ospeților prezenți, iar președintele Uniunii Polonezilor din România – deputat Ghervazen Longher a subliniat că nimic altceva nu poate defini mai bine spiritul unui popor decât străvechile sale tradiţii şi obiceiuri, iar menținerea și transmiterea lor tinerei generații reprezintă unul obiectivele uniunii.

La eveniment au participat dl. Ion Lungu – primar de Suceava, dl. Niculai Barbă – vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, pr. Alois Farțadi – decan de Bucovina, pr. Mihai Cobziuc – consilier eparhial la Biroul de Relații cu Minoritățile din cadrul Cancelariei Eparhiale a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, doamna Cristina Maria Albu – inspector pentru minorități în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Suceava, doamna Carmen Zielonka – vicepreședinte a Uniunii Polonezilor din România, președinții comunităților poloneze din Bucovina și membrii ai uniunii. Ansambulul muntenilor polonezi „Mała Pojana” din Poiana Micului a adus o pată de culoare serii pregătind un frumos program artistic alcătuit din cântece și dansuri tradiționale poloneze.

„Lăsata Secului” sau în polonă „ostatki” este marcată în fiecare an de comunitățile poloneze din Bucovina, dându-ne ocazia să ne întâlnim și să transmitem copiilor și tinerilor obiceiurile poloneze moștenite, precum și pentru a cunoaște și a degusta preparatele specifice din bucătăria tradițională poloneză.