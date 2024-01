Primarul din Vicovu de Sus, Vasile Iliuț, a făcut o trecere în revistă a investițiilor aflate în derulare sau care vor începe în cursul anului 2024 în acest oraș. Vasile Iliuț a subliniat faptul că cea mai mare parte a investițiilor se vor realiza din fonduri europene, orașul Vicovu de Sus nemaiavând vreodată proiecte cu o valoare atât de mare, de zeci de milioane de euro.

El a făcut referire în primul rând la marele proiect pentru construcția magistralei de gaz care va alimenta orașul Vicovu de Sus, o investiție de peste 8 milioane de euro. „Aici datorită Consiliului Județean și cu sprijinul total al președintelui Gherghe Flutur, pentru că s-a implicat la maxim în acest proiect, la sfârșitul anului 2023 deja avem alocați 42 de milioane de lei, peste 8 milioane de euro pentru Asociația de Dezvoltare Intracomunitară în care Vicovu de Sus este lider de proiect pentru aducerea gazului metan. Trebuie spus că în acest proiect suntem în parteneriat cu Mușenița, Bilca și Vicovu de Jos. Iar aul acesta vom începe lucrările”, a precizat primarul orașul Vicovu de Sus. El a adăugat că tot în 2024 vor începe lucrările pentru asfaltarea sau betonarea a aproximativ 18 kilometri de drumuri, pe o parte din acestea fiind finalizate lucrările la noile rețele de apă și canalizare.

„Tot anul acesta vrem să începem modernizarea pieței din oraș. Aici în primă fază va fi o drenare pentru că suprafața e întinsă, este mai joasă și acumulările de apă creează probleme vânzătorilor de mărfuri. Vrem să facem un sistem de drenare și apoi să construim o hală mare pentru ca activitatea să se poată desfășura și pe timp de iarnă într-un mod civilizat. Poate că era făcută până acum, dar datorită proiectelor multe care le-am avut am avut au fost multe cofinanțări, am plătit multe proiecte pentru care urmează să recuperăm banii deductibili și să continuăm cu alte investiții în oraș”, a explicat primarul Vasile Iliuț. De asemenea, el a arătat că o prioritate pentru anul 2024 va fi continuarea lucrărilor pentru construcția de trotuare, dar și piste de bicicletă. „Vrem să continuăm cu extinderea trotuarelor și a pistelor de biciclete. Iar cea mai mare urgență ar fi pe zona Laura, unde trotuarele lipsesc cu desăvârșire. Și sunt aproximativ peste 500 de elevi în zona Laura care merg la școală și se deplasează pe partea carosabilă. Apoi mai avem și zona Plai spre vamă unde la fel este o problemă pentru că nu există un metru de trotuar. Vrem să facem aceste lucrări din bugetul local, pe un contract multianual”, a spus Vasile Iliuț.

El a mai precizat că tot anul acesta vor începe lucrările la un alt proiect important pentru oraș, respectiv reabilitarea a opt unități de învățământ și dotarea lor cu table interactive, calculatoare și alte echipamente. De asemenea, Iliuț a arătat că în 2024 va fi finalizat și un centru de colectare cu aport voluntar a deșeurilor, investiție finanță cu fonduri europene. „Tot în 2024 vom extinde și intravilanul orașului Vicovu de Sus în zona de Bivolărie, spre Putna, până sub poalele dealului, precum și în zona de frontieră până la centura ocolitoare. Asta deoarece avem și cerințe multe construcții de case. De la an la an cresc cerințele pentru construcții a celor care vor să se stabilească în Vicov”, a declarat primarul din Vicovu de Sus, care a mai adăugat că tot în 2024 va fi implementat un proiect pentru reabilitarea unui pod care face legătura între Laura și Putna, pod care a fost grav afectat de inundații. Vasile Iliuț a amintit că anul trecut au început lucrările pentru construcția unei centuri ocolitoare a orașului, cu o lungime de 8 kilometri, investiție care trebuie finalizată până în toamnă.

În același timp, el a spus că anul acesta vor fi finalizate și date în folosință grădinița cu program prelungit, casa de cultură din centrul orașului și în același timp va fi dat în folosință la capacitate maximă spitalul pentru bătrâni. De asemenea, își dorește ca tot anul acesta să înceapă construcția unui noi teren de sport. „Avem un proiect depus la CNI pentru o bază sportivă în orașul Vicovu de Sus lângă campusul școlar și vrem să facem un teren de fotbal de liga a IV-a sau a III-a. Până la aprobarea proiectului am deja o firmă să amenajăm într-o primă față doar terenul de fotbal, cu gazon artificial, unde să putem avem un club sportiv a orașului Vicovu de Sus”, a precizat Vasile Iliuț.

El a mai subliniat că anul acesta vor continua lucrările la marele proiect de extindere a rețelelor de apă și canalizare. În același timp, în scurt timp urmează să fie organizată o licitație pentru achiziționarea a 10 microbuze și două autobuze electrice pentru înființarea unui sistem de transport local.

Primarul din Vicovu de Sus a mai declarat că printre investițiile pe care le are în vedere se numără și construcția unei roi remize de pompieri, a unei clinici sa a unui ambulatoriu, precum și deschiderea unui punct de lucru pentru serviciul de buletine care să deservească întreaga zonă.

„Sunt foarte multe investiții și nu aș vrea să spun că toate acestea se fac pentru alegeri. Sunt aproape trei ani de când am preluat frâiele orașului și proiectele depuse au ajuns acum în implementare. Oamenii trebuie să vadă că nu mai este timpul ăla când se mergea pe vorbe și promisiuni. Faptele din spate trebuie să vorbească ceea ce un primar ar trebui să facă. Faptele lui ar trebui să îl propulseze. Avem cu ce să ieșim în față. Nu ar trebui să fie o frică că nu s-a făcut sau nu se va face. Vicovu de Sus are proiecte pe termen mediu, scurt și lung, are proiecte de astăzi și până peste 20 de ani. Asta înseamnă să ai o viziune asupra unui oraș. Trebuie să știi ai proiecte și o viziune pentru minim 20 de ani și să știi unde vrei să aduci orașul ca dezvoltare. Și consider că Vicovu de Sus va deveni un pol foarte important în această zonă a județului”, a afirmat Vasile Iliuț