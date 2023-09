Primăria Vicovu de Sus va dota școlile din oraș cu echipamente IT printr-un proiect de 1,4 milioane de lei. Primarul Vasile Iliuț a precizat că proiectul a fost aprobat la finanțare din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență, component a15, dotarea unităților de învățământ. Vasile Iliuț a spus că finanțarea este 100% nerambursabilă. „În cadrul acestui proiect vorbim de dotarea a cinci unități de învățământ din orașul nostru cu echipamente IT. Aici vor intra atât sălile de clasă, cabinetele, precum și sălile de sport”, a precizat Iliuț. El a adăugat că fiecare sală de clasă va fi dotată cu table inteligente, imprimante și alte echipamente. Primarul din Vicovu de Sus a arătat că proiectul va fi implementat în cursul acestui an, urmând să fie încheiate 10 contracte de furnizare echipamente prin procedură de achiziție publică și alte 12 prin încredințare directă.

În același timp, el a mai afirmat că primăria are un proiect pentru reabilitarea a opt unități de învățământ din Vicovu de Sus pentru eficientizare energetică. Vasile Iliuț a declarat că pentru acest proiect urmează să fie aprobați indicatorii pentru proiectul tehnic, iar luna viitoare se va scoate la licitație execuția lucrărilor.