Primarul municipiului Fălticeni, Gheorghe Cătălin Coman, a anunțat astăzi că unul dintre obiectivele de investiții foarte importante pe care îl va derula în anul care tocmai a început este cel care vizează reabilitarea, modernizarea și extinderea Bazei Nautice de canotaj din Fălticeni situată pe malul lacului Șomuz în imediata apropiere a Bazei de Agrement ”Nada Florilor”. ”Este o investiție necesară atât pentru sportul de performanță cât și pentru sportul de masă. Să nu uităm canotajul a constituit un rezervor imens de medalii inclusiv olimpice. A fost unul din sporturile care a obținut medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo iar unii dintre participanții care au obținut medalii s-au pregătit în decursul carierei lor sportive și la Baza Nautică de canotaj din Fălticeni. Prin urmare consider că este un gest absolut corect și necesar pentru că Baza Nautică de canotaj de la Fălticeni poate constitui un punct extrem de important și vital de pregătire a canotorilor care ne vor reprezenta în competițiile internaționale”, a ținut să puncteze din start primarul Coman.

”Opt ani de zile a durat până am reușit să preluăm de la Ministerul Tineretului și Sportului în inventarul domeniului public al municipiului Fălticeni această bază”

El a subliniat că a luptat opt ani de zile până când Baza Nautică a putut fi transferată de la Ministerul Sportului și Turismului la Primăria Fălticeni. ”Istoria bazei de canotaj a fost destul de complicată . Opt ani de zile a durat până am reușit să preluăm în inventarul domeniului public al municipiului Fălticeni această bază pentru că ea era în patrimoniul Ministerului Tineretului și Sportului. Un lucru anormal și nefiresc pentru că ministerul nu a finanțat reabilitarea iar acum baza arată foarte foarte rău. Am preluat-o după opt ani de zile și nenumărate intervenții pe la minister iar acum este în domeniul public la municipiului Fălticeni. Nu am stat mult pe gânduri și anul trecut am realizat partea de proiectare tehnică, partea de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții cu bani de la bugetul local iar anul acesta vom începe reconstrucția adică lucrările efectiv, modernizarea, extinderea și aducerea ei la standarde europene pentru a putea oferi canotorilor condiții de antrenament, de pregătire absolut necesare pentru valoarea lor”, a spus primarul de Fălticeni.

”Am avut discuții și cu președintele Consiliului Județean anul trecut și mi-a promis că se va implica și Consiliul Județean financiar la realizarea acestei investiții”

Cătălin Coman a precizat că investiția se cifrează la aproximativ 3 milioane de lei însă el speră că partener în acest proiect important nu doar pe plan local ci și județean și național va veni și Consiliul Județean. ”Fiind o investiție atât de importantă pentru tot ceea ce înseamnă sportul românesc pentru că nu ne referim doar la interesul pe plan local sperăm ca și Consiliul Județean să ne vină în sprijin și ajutor inclusiv financiar. Investiția se cifrează undeva la 3 milioane de lei și vorbim strict doar de partea de construcții. Restul, avize, proiectare și altele le-am suportat de la bugetul local. Am avut discuții și cu președintele Consiliului Județean anul trecut și mi-a promis că se va implica și Consiliul Județean financiar la realizarea acestei investiții pentru că repet nu este o investiție doar pentru Fălticeni ci este o investiție unde se vor pregăti sportivi care reprezintă județul și țara în competițiile internaționale. O să facem o invitație oficială Consiliului Județean să vină în calitate de partener la realizarea acestei baze nautice extrem de importantă și de necesară. Consiliul Județean sunt convins că va fi un partener corect la realizarea acestei investiții având în vedere importanța ei și faptul că nu ne rezumăm doar la un interes local ci vorbim de un interes național în ceea ce privește sportul de performanță. Să nu uităm și faptul că instituția județeană a apreciat performanțele canotorilor suceveni făcându-i cetățeni de onoare ai județului Suceava”, a spus Coman.

”Ne-am consultat cu antrenorii de canotaj din Fălticeni și nu numai. Am avut discuții și cu doamna Elisabeta Lipă”

El a explicat în ce constă proiectul de modernizare a Bazei Nautice de la Fălticeni arătând că în probleme tehnice s-a consultat cu multipla campioană Elisabeta Lipă. ”Este un proiect frumos, un proiect care asigură condiții optime pentru pregătire, un spațiu generos pentru depozitarea bărcilor și cu ieșire spre luciul de apă nu cum este acum o ieșire improvizată în lateral, cu vestiare pentru fete, băieți, grupuri sanitare care acum din păcate nu există, o sală de pregătire metodică cu toate dotările necesare pentru că sportul de performanță presupune pe lângă pregătirea fizică și anumite chestiuni tehnico- tactice, un spațiu pentru ergometre în sezonul de primăvară toamnă. Ne-am consultat cu antrenorii de canotaj din Fălticeni și nu numai. Inclusiv cu doama Elisabeta Lipă am avut o discuție referitoare la partea strict tehnică care va trebui asigurată acolo astfel încât să oferim condiții optime de pregătire sportivilor. Doamna Lipă a spus că în condițiile în care se va realiza această investiție multe loturi de olimpici la canotaj de la nivelul celor mici până la nivel de seniori vor veni să se pregătească la Fălticeni”, a declarat primarul Coman.

”În paralel se lucrează pentru amenajarea de spații de cazare pentru canotori”

El a adăugat că în paralel se lucrează pentru amenajarea de spații de cazare pentru canotori arătând că pentru asta a obținut o finanțare de la Administrația Fondului de Mediu. ”În paralel am obținut o finanțare prin AFM pentru un internat al Colegiului ”Nicu Gane” unde funcționează Clubul Sportiv Școlar. E vorba de clădirea fostelor vestiare de la stadionul Nada Florilor din imediata vecinătate pe care o reabilităm total și vom oferi spații de cazare pentru canotorii elevi care învață în Fălticeni și sunt legitimați la Clubul Sportiv Școlar. Cu asta închidem ca să zic așa un cerc, oferim condiții optime de cazare și de masă, oferim condiții optime și de pregătire și de aici vor ieși campionii de care veți auzi la campionatele europene, mondiale și olimpice”, a mai spus Cătălin Coman.