Primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, a declarat că după un an de la deschiderea noului spital din acest municipiu, construirea și darea în folosință a acestuia s-a dovedit a fi extrem de reală. Cătălin Coman a spus că zilele trecute s-a împlinit un an de la darea în folosință a Spitalului Municipal Fălticeni, perioadă în care aproximativ 21.800 de fălticeneni și locuitori din tot județul au beneficiat de servicii medicale de calitate. „Asta deoarece și în perioada complicată a pandemiei de Covid la Fălticeni au funcționat câteva secții unice la nivelul județului, pentru bolile infecțioase non-Covid, dar și maternitatea. La Fălticeni s-au născut copii din tot județul, de la Ulma, Brodina, Izvoarele Sucevei și așa mai departe. Statistic, adresabilitatea a crescut de aproximativ 4 ori. Dacă pe timpul spitalului vechi aveam undeva la 7.000 de pacienți pe an, acum am avut 21.800. Deci necesitatea dării în folosință s-a dovedit extrem de reală. A fost un an extrem de dificil, având în vedere că și personalul medical a trebuit să se adapteze noilor condiții foarte bune. Au fost create condiții, s-au realizat alte trasee în ceea ce privește circuitele specifice medicale. Și am avut o discuție și cu managerul spitalului și cu directorul medical și suntem mulțumiți de felul în care evoluează lucrurile acolo. mai sunt multe lucruri care trebuie reglate, în primul rând ceea ce înseamnă resursa umană”, a spus Coman.

El a arătat că primăria nu se poate implica direct în tot ceea ce înseamnă creșterea calității resurselor umane, medici, asistente etc, însă municipalitatea sprijină financiar toate aceste activități. „Ne bucură faptul că în ultimul an au venit foarte mulți medici noi pe specialități deficitare. Avem undeva la 14 medici noi veniți doar într-un an de zile, ceea ce este un lucru extraordinar. 14 medici noi în Spitalul Municipal Fălticeni. Mai avem nevoie, mai sunt compartimente care necesită personal medical, dar derulăm împreună cu managerul spitalului o campanie de atragere a tinerilor absolvenți de medicină, a medicilor rezidenți, mai ales pe specialitățile deficitare, astfel încât să avem un corp medical extraordinar. Și trebuie spus că acum avem linie de gardă la Anestezie și Terapie Intensivă, la pediatrie. Vorbesc de linii de gardă noi, înființate în această perioadă și care reușesc să acopere programul”, a afirmat primarul din Fălticeni.

În 2023 va fi dat în folosință un nou corp al secției de pneumologie și TBC

În același timp, Cătălin Coman a anunțat că investițiile în spitalul din Fălticeni vor continua și în perioada următoare, așa cum a anunțat încă din prima zi de la deschiderea noii unități spitalicești. „Încercăm să atragem fonduri europene și guvernamentale, dar am alocat și vom aloca și bani de la bugetul local. La momentul acesta, după un an de zile, este în construcție corpul B al secției de pneumologie și TBC din cartierul Tâmpești. O investiție pe care ne-am propus-o de multă vreme. A început în 2018 cu partea de proiectare, iar acum, în 2022, este la grad de realizare undeva la 60%. Iar în 2023 o vom da în folosință. Deci va fi practic încă un spital, pentru că vom construi un corp nou alături de cel existent astfel încât pneumologia să fie separată de secția de TBC. Ele funcționează acum în aceeași clădire și nu este chiar în regulă din punct de vedere al normelor și rigorilor medicale. Standardul de calitate al noului spital pe care îl vom construi aici este la fel de ridicat ca la spitalul municipal”, a explicat Cătălin Coman. El a precizat că aceasta este o investiție a primăriei, realizată printr-un proiect de 2,6 milioane de lei. Coman a arătat că și secția de contagioase care nu putea funcția în spitalul nou datorită circuitelor medicale a fost mutată în fosta maternitate construită și dată în folosință în 2017, locație care oferă condiții foarte bune pentru tratamentul bolnavilor.

Proiect de 2 milioane de euro pentru construirea unui centru de rezonanță magnetică

Primarul din Fălticeni a mai adăugat că împreună cu managerul Spitalului Municipal a depus la București proiectul pentru construcția unui centru de rezonanță magnetică. „Sperăm să obținem finanțare prin PNRR sau prin alte programe europene pentru construirea unui centru de rezonanță magnetică nucleară. De la bugetul local am realizat studiul de fezabilitate și proiectul tehnic al acestei investiții și vom depune documentația la Ministerul Sănătății în vederea aprobării și va fi un lucru extraordinar pentru Fălticeni dacă vom reuși să facem și acest lucru, construirea unui centru de rezonanță magnetică nucleară, în laterala spitalului nou”, a declarat Cătălin Coman.

Continuă lucrările de amenajare a parcării Spitalului Municipal

Cătălin Coman a anunțat că primăria continuă și lucrările pentru sistematizarea verticală a spitalului municipal. „Odată cu terminarea demolării spitalului vechi se definitivează parcarea spitalului care va deservi întreaga zonă, precum și sistematizarea verticală în jurul blocului ANL. Și asta pentru că vrem să oferim condiții decente și pentru cei care locuiesc în cele 56 de apartamente din blocul ANL și pentru cei care au nevoie de parcare în jurul spitalului, medici, asistente, vizitatori și oricine are nevoie de parcare în zona respectivă, pentru că vor fi 226 de locuri de parcare. Vom decongestiona întreaga zonă și vom avea un trafic decent și posibilitatea ca ambulanțele și cei care au o urgență medicală să ajungă cât mai repede fără nici un fel de obstacol acolo trebuie”, a arătat Coman.

Primăria Fălticeni a alocat anul acesta 1,9 milioane de lei pentru achiziționarea a trei echipamente medicale moderne

Nu în ultimul rând, Cătălin Coman, a spus că anul acesta de la bugetul local a fost alocată suma de 1,9 milioane de lei pentru achiziționarea de echipamente medicale noi la Spitalul Municipal. „Sunt 19 miliarde de lei vechi care au plecat de la bugetul local, pentru un aparat pentru bolile hepatice, unul pentru bolile renale și încă un aparat pentru bolile cardio-vasculare. Sunt trei categorii de boli din păcate extrem de frecvente și am achiziționat trei aparate performante, de ultimă generație. Am făcut economii la alte capitole și am reușit să finanțăm aceste aparate absolut necesare, iar bolnavii care suferă de aceste boli vor putea fi tratați cu șanse mult mai mari de însănătoșire decât până acum. Două dintre ele au ajuns deja la spital, iar unul dintre ele probabil că va ajunge în maxim o lună. Sunt trei echipamente care completează dotările foarte performante pe care le avem la spital”, a mai spus Coman.