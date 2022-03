Primarul orașului Milișăuți, Vasile Cărare, cere sprijin pentru achiziționarea de lemn de foc sau brichete pentru încălzirea sălii de sport unde sunt cazați refugiații din Ucraina. ”Începând cu noaptea de duminică i-am primit pe acești studenți din India și pâna astăzi la amiază (e ieri deja…), am primit, găzduit și îmbarcat în autocare peste 1.500 de oameni. Pe numărate. Acum avem la sală alți peste 600 de oameni și continuăm să primim alții. Am reușit până acum să le oferim toate cele necesare și avem de asemenea asigurat pentru ziua de mâine câte 800 de porții de mâncare pentru mic dejun,prânz și cină. Un lucru pe care nu l-am luat în calcul până acum a fost consumul de lemne al celor 3 centrale de mare putere ce asigură căldura la baza sportivă și care funcționează nonstop de câteva zile. De aceea vin aici cu un apel pentru cei ce ne pot ajuta să procurăm lemn de foc, simplu sau brichete ,necesar pentru menținerea în săli a unei temperaturi adecvate. Am primit astăzi 3 paleți de brichete dar ținând cont de temperatura și zăpada de afară, vom avea nevoie de mult mai mult. Am spus astăzi câtorva persoane că deocamdată avem tot ce ne trebuie și așa este în acest moment, acum, astăzi și poate mâine. Însă această criză continuă ,astfel că vom avea nevoie în zilele următoare de ajutor pe toate planurile. In această seară am cazat la sala cealaltă 10 refugiați ucraineni. Mâine sunt așteptați alții și va trebui să le asigurăm și lor cele necesare… Deci avem nevoie de ajutor”, a transmis primarul.

