Persoanele nevoiașe din Burdujeni sat vor primi sprijin financiar de la Primăria Suceava pentru a se putea branșa la rețeaua de gaz metan. Primarul Ion Lungu a anunțat astăzi că municipalitatea va suporta jumătate din costurile branșării dar nu mai mult de 5.000 de lei. Lungu a arătat că în Burdujeni sat sunt multe familii vârstnice cu pensii mici care nu își pot permite să suporte costurile branșării care sunt extrem de mari între 5.000 și 10.000 de lei. Hotărârea de Consiliu Local privind acordarea sprijinului financiar va fi aprobată în ședința din această lună iar între timp se va face o inventariere exactă a persoanelor care au nevoie de ajutor.

”A fost o perioadă anul trecut în care a fost un ordin de ministru iar cei care au depus dosarele au putut beneficia de aceste branșamente gratuit o perioadă. Astăzi nu se mai poate și ca atare Primăria Suceava face o inventariere în Burdujeni sat pe toate cele 26 de străzi unde s-a montat gaz metan să vedem care sunt persoanele care au nevoie de sprijin financiar. Așa cum am anunțat vom modifica legea ajutorului de urgență și vom crește plafonul de la 1.000 de lei pe membru de familie la 1.500 de lei și cu acest prilej vom crea posibilitatea să dăm ajutoare de urgență și pentru compensarea racordării la gaz metan. Primăria să suporte 50% din aceste costuri dar nu mai mult de 5.000 de lei. Iată că venim în întâmpinarea cetățenilor din cartierul Burdujeni sat să-i sprijinim să se racordeze la gaz metan. Sunt oameni cu pensii mici și trebuie să-i ajutăm. Sigur că e o perioadă grea în care gazul metan s-a scumpit dar nu e obligatoriu să consumi foarte mult. Se poate merge în paralel cu lemne dar e bine să avem gaz pentru că asta înseamnă civilizație”, a spus Lungu.

El a adăugat că a mai avut discuții și cu reprezentanții firmei Instalatorul care realizează branșamentele în Burdujeni sat cu privire la readucerea străzilor la starea inițială. ”Am stabilit o strategie de lucru. Din păcate avem străzi asfaltate sparte cum e 22 Decembrie, Victor Babeș și nu e în regulă. Insistăm la cetățeni să se racordeze pentru a putea asfalta străzile precum Dobrilă Eugen sau Ștefan Luchian care sunt prinse la asfaltare în acest an. Am dat aviz de săpătură mai puțin pe strada 22 decembrie unde am stabilit să dăm aviz după ce se va pune în funcțiune stația de asfalt pentru a readuce rapid strada la starea inițială”, a mai spus Lungu.