În cadrul serialului „Las Fierbinți”, primarul Vasile Pleșcan, interpretat de actorul Gheorghe Ifrim a vorbit, în cadrul unui discurs, despre toate realitățile grele din România. Cunoscut pentru modul ironic de a spune lucrurilor pe nume, producția de la Pro TV ilustrează întocmai ceea ce se întâmplă în țara noastră, notează click.ro.

După ce se electrocutează în biroul său și leșină, edilul are parte de o revelație și, rapid, începe și critică politicienii din România, prin intermediul unui discurs cât se poate de dur. Mai mult, Vasile Pleșcan vorbește și despre crunta realitate din țara noastră. Totul, într-un episod memorabil! „Voi credeți că e ușor să fii primar? Vă spun eu. Nu e. Când am intrat în politică, am vrut să fac bine. Nu mie, celor care m-au votat. Și nu doar lor. Tuturor. Adică vouă. Numai că și în politică socoteala de acasă nu se potrivește cu aia din târg. M-am lovit de oameni vechi și mai mari în funcție ca mine care nu m-au lăsat să fac bine pentru voi dacă nu făceam mai întâi bine pentru ei. Azi așa, mâine așa, Vasile care a candidat la început nu a mai existat! Și a ajuns Vasile de azi! Rău, laș, mincinos! Da, m-am pierdut pe mine! Nu trebuia să se întâmple asta! Cineva m-a întrebat azi dacă în Fierbinți există vreun balaur! Există! Și nu doar în Fierbinți! În toată țara! Sărăcia! Când era bine în Europa, la noi era rău! Acum e rău la ei și la noi e și mai rău!”, le spune primarul Vasile.

