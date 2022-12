Primarul Sucevei, Ion Lungu, a ținut să mulțumească miilor de suceveni care au fost prezenți astăzi, de 1 Decembrie în centrul municipiului, la sărbătorirea Zilei Naționale. ”Astăzi, am participat în Piața Tricolorului la Monumentul Eroilor – Bucovina Înaripată unde a avut loc ceremonialul militar organizat cu prilejul aniversării Zilei Naționale a României. Am depus coroane de flori și am adus un omagiu celor care au realizat cel mai important moment din viața națiunii române, UNIREA într-un singur stat la 1 Decembrie 1918, prin Marea Unire de la Alba Iulia. Mulțumesc miilor de suceveni care au fost prezenți astăzi, 1 Decembrie în centrul orașului, la sărbătorirea zilei naționale și vă invit la Târgul de Crăciun din Piaţa 22 Decembrie, Suceava, unde va avea loc un spectacol folcloric intitulat „NEAMUL MEU CEL ROMÂNESC”. Spectacolul va începe la ora 13:00 și va fi susținut de următorii artiști: Călin Brăteanu, Sorin Filip, Dana Dăncilă, Marius Dochița, Sebastian Galan, Emilia Solovăstru, Gabriel Treteag, Marian Gogan, Alexandra Negru, Fanfara „Izvorașul” Liteni, Plaiurile Pojorâtei”, a spus Lungu.