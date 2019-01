Parcarea Iulius Mall Suceava a fost neîncăpătoare în ultima zi a anului 2018 la Revelionul în aer liber organizat de Primăria și Consiliul Local al municipiului Suceava. Miile de suceveni au cântat împreună cu artiștii care au urcat pe scenă melodiile lor preferate creând o atmosferă de mare sărbătoare. Concertele au început la ora 21:00 cu Shift, Doina şi Ciprian Pietroaie, Gabriela Teişanu, Clara Hurjui, Adda & Band, Lucica Păltineanu, Marius Zgâianu, Alina Iosif, Paula Seling, Nicolae Vieru, Alexandru Recolciuc şi Andra Matei. Conform tradiției la trecerea dintre ani, pe scena din parcarea Iulius Mall a urcat primarul Sucevei, Ion Lungu, care le-a transmis concetățenilor săi urările pentru noul an care începe.

Ion Lungu a făcut numărătoarea inversă împreună cu Andra Matei

Lungu a făcut numărătoarea inversă ajutat de Andra Matei ”frumoasa suceveancă, o speranță a floclorului românesc” după cum a caracterizat-o. La ora 00.00 primarul a urat locuitorilor municipiului Suceava ”La mulți ani” și a ciocnit pe scenă un pahar de șampanie cu Andra Matei. A urmat un impresionant foc de artificii pe acordurile melodiei ”Happy new year” a celebrei trupe Abba. Spectacolele au continuat cu Gheorghiţă Rotaru, Nicoleta Hafiuc, Viorica Galan, Ansamblul Sălceanca şi Radu Ille. De menționat că Ion Lungu a venit la Revelionul în aer liber împreună cu soția și nepoțelul. La final el a ciocnit câte un pahar de șampanie cu sucevenii prezenți lângă scenă. La Revelionul în aer liber a fost prezent și viceprimarul Lucian Harșovschi împreună cu soția.