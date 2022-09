Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, și-a făcut astăzi în cadrul unei conferințe de presă bilanțul celor doi ani din mandatul cu numărul cinci. Lungu a venit la conferință cu fluturașul din campania electorală din anul 2020 arătând că este în grafic cu promisiunile făcute atunci. ”Una peste alta vreau să spun că suntem în grafic cu promisiunile pe care le-am făcut în 2020. Nu spun asta din punct de vedere electoral pentru că eu nu lucrez electoral dar vreau să arăt că sunt om serios. Eu ce promit fac. Nu s-a întâmplat să nu fac ceva din ce am promis din 2004 încoace. A, că se întâmplă ca unele să se facă mai târziu dar se fac”, a spus Lungu. El a amintit de gestionarea în condiții foarte bune a pandemiei, de digitaliazarea administrativă, sprijinirea medicilor de familie, realizarea rutei alternative Suceava-Botoșani (tronsonul doi urmând a fi pus în funcțiune pe 15 octombrie), demararea procedurilor pentru construirea de parcări supraterane cele pentru parcarea de strada Ștefan Tomșa din spatele Primăriei fiind în stadiu avansat, modernizarea infrastructurii școlare, grădinițe noi în Centru și Burdujeni sat (grădinița din Ițcani este în construcție iar cea din Obcini în faza de aprobare), reabilitarea Colegiului ”Petru Mușat” și al Colegiului de Industrie Alimentară. Lungu a arătat că sunt restanțe la modernizarea străzilor subliniind că în acești doi ani au fost asfaltate doar 15 străzi.

În cadrul unui bilanț mai detaliat primarul Ion Lungu a declarat că în cei doi ani de mandat au demarat 60 de proiecte în valoare de 200 de milioane de euro din care 25 sunt finalizate. El a amintit de reabilitarea Primăriei, amenajarea zonei de agrement lângă râul Suceava, construirea podului peste pârâul Cetății, dotarea cu autobuze electrice, modernizarea piețelor George Enescu și Ițcani, gaz metan în Burdujeni sat. ”Sunt mulțumit că am reușit să facem investiții. S-a lucrat mult l Primărie s-a depus efort mare”, a concluzionat Ion Lungu.

Redăm mai jos integral bilanțul primarului Ion Lungu la doi ani de mandat:

A) LUCRĂRI FINALIZATE

REABILITAREA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI SUCEAVA CU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE; ZONĂ AGREMENT RÂU SUCEAVA; POD PESTE PÂRÂUL CETĂȚII; CENTRUL DE INFORMARE ȘI DOCUMENTARE COLEGIUL ”PETRU RAREȘ”; GRĂDINIȚĂ NOUĂ BURDUJENI SAT; REABILITAREA ȘI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE A COLEGIULUI TEHNIC ”PETRU MUȘAT”; SALA DE GIMNASTICĂ COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ ”SPIRU HARET”; FINALIZAREA SEDIULUI AUTOBAZEI ELECTRICE; SOSIREA A 22 AUTOBUZE ELECTRICE NOI DE MICI DIMENSIUNI + 1 AUTOBUZ SOLARIS; FINALIZAREA PROIECTULUI ”APLICAT” PENTRU DIGITALIZARE; ÎNFIINȚAREA ZONEI URBANE FUNCȚIONALE; MODERNIZAREA UNUI NUMĂR DE STRĂZI ȘI REALIZAREA DE PARCĂRI DE REȘEDINȚĂ (AU FOST MODERNIZATE PRIN ASFALTARE 15 STRĂZI ȘI AMENAJATE 1459 LOCURI DE PARCARE); MODERNIZAREA PIAȚA IȚCANI; EXTINDERE REȚELE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI ILUMINAT PUBLIC ÎN CARTIERUL ”EUROPA”; DEVIERE CONDUCTE TERMOFICARE PE RUTA ALTERNATIVĂ SUCEAVA-BOTOȘANI DEVIERE CABLURI ȘI CONDUCTĂ GAZ METAN; A FOST FINALIZATĂ REȚEAUA DE CANALIZARE PENTRU APĂ MENAJERĂ CU STAȚII POMPARE PE STRĂZILE DOBRILĂ EUGEN, MOLIDULUI ȘI FĂGETULUI; AU FOST MONTATE UN NUMĂR DE 38 DE STAȚII NOI, MODERNE PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL; CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL IȚCANI; PIAȚA GEORGE ENESCU; STRADA VASILE PÎRVAN; GRĂDINIȚĂ NOUĂ CENTRU; GAZ METAN BURDUJENI SAT; SERĂ FLORICOLĂ; MONTAT 7 STAȚII ÎNCĂRCARE MEDIU; STATUI FRANZ CAVALER DES LOGES ȘI AL. I. CUZA;

B) LUCRĂRI ÎN DESFĂȘURARE

SE LUCREAZĂ LA TRONSOMUL NR. 2 RUTA ALTERNATIVĂ SUCEAVA-BOTOȘANI, PE STRADA APEDUCTULUI – FINALIZARE 15 OCTOMBRIE ; AM DEPUS LA MINISTERUL DEZVOLTĂRII PE PLANUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII ANGHEL SALGNY, DOCUMENTAȚIA PENTRU TRONSONUL 3, ÎNTRE PODUL UNIRII SI DN 29, CU VIADUCT PESTE CALEA FERATĂ, ÎN VALOARE DE 17 MILIOANE EURO ȘI ESTE ÎN FAZA DE EVALUARE – A FOST APROBAT ȘI REPARTIZATĂ SUMA DE 8 MILIOANE EURO. AM PREGĂTIT PROIECTE DE 500 MILIOANE EURO PENTRU FINANȚARE PE ZONA URBANĂ FUNCȚIONALĂ ÎN PERIOADA 2021-2027; GRĂDINIȚĂ NOUĂ IȚCANI; REABILITARE COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ; MODERNIZARE ȘTRAND IȚCANI – FINALIZARE SFÂRȘIT AN; ÎNCĂLZIRE BAZAR – PRIMUL CORP ÎNCĂLZIT LA 1 DECEMBRIE; GRĂDINIȚA DIN CURTEA COLEGIULUI NAȚIONAL ”MIHAI EMINESCU” – FINALIZARE 1 DECEMBRIE;

C) AU FOST DEMARATE URMĂTOARELE PROIECTE



A FOST APROBATĂ TEMA DE PROIECTARE LA PARCUL ”ȘIPOTE”, A AVUT LOC LICITAȚIA PENTRU ÎNTOCMIREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE ȘI A FOST DESEMNAT CÂȘTIGĂTORUL; SE LUCREAZĂ LA TEMA DE PROIECTARE AMENAJARE PĂDUREA PARC ZAMCA, A FOST APROBATĂ ÎN CONSILIUL LOCAL COMISIA DE SPECIALIȘTI, CARE LUCREAZĂ ÎN ACEST SENS; A FOST LICITATĂ DE CĂTRE CNI SALA POLIVALENTĂ CU 5000 DE LOCURI DE LA SUCEAVA, A FOST FINALIZATĂ LICITAȚIA; A FOST LICITATĂ DE CNI ȘI ADJUDECATĂ BAZA DE SPORT TIP 1, TEREN DE FOTBAL LA DIMENSIUNI UEFA; AM DEMARAT PROCEDURI LA CNI PENTRU REALIZAREA UNUI STADION NOU, ACESTA FIIND PRINS ÎN LISTA SINTEZĂ LA CNI; SE LUCREAZĂ LA PROIECTUL DE REABILITARE A CURȚII DOMNEȘTI; A FOST APROBAT ȘI SCOS LA LICITAȚIE DE CĂTRE MINISTERUL DEZVOLTĂRII, PROIECTUL PENTRU CREȘA MARE ÎN MUNICIPIUL SUCEAVA – DEALUL MĂNĂSTIRII – S-A ADJUDECAT; A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE FINANȚARE PE FONDURI EUROPENE PENTRU PROIECTUL CORP CLĂDIRE CU SĂLI DE CLASĂ PENTRU COLEGIUL NAȚIONAL ”PETRU RAREȘ”; CREȘĂ NOUĂ ÎN ZONA CETĂȚII DE SCAUN; SEMNAT CONTRACT CU FIRMA SOLARIS PENTRU ACHIZIȚIA A 15 AUTOBUZE MARI NOI – A SOSIT PRIMUL AUTOBUZ + STAȚII DE ÎNCĂRCARE; SEMNAT CONTRACT SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT ȘI MODELARE URBANĂ DESTINAT MODERNIZĂRII ȘI FLUIDIZĂRII TRAFICULUI ÎN MUNICIPIUL SUCEAVA; SEMNAT CONTRACT PENTRU RUTA ALTERNATIVĂ ACCES CARTIER EUROPA, AMENAJARE DRUMURI ȘI PARCĂRI; SEMNAT CONTRACT MONTARE 7 STAȚII DE ÎNCĂRCARE ELECTRICĂ ÎN ORAȘ CU FONDURI DE LA ADMINISTRAȚIA FONDULUI DE MEDIU; SEMNAT CONTRACT PENTRU PROIECTUL ”GIS URBAN”; DEPUS PROIECTUL ”100 DE INSULE ECOLOGICE”+ 2 CAV (CENTRE APORT VOLUNTAR) DEPUS PROIECTE REABILITARE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ CLĂDIRI PUBLICE REZIDENȚIALE ȘI NEREZIDENȚIALE; PARCARE SUPRATERANĂ STRADA ȘTEFAN TOMȘA; DEPUS PROIECTE 50 AUTOBUZE ELECTRICE – ZUF; PARCARE SUPRATERANĂ ÎN CARTIER OBCINI, STRADA MESTEACĂNULUI; PARCARE SUPRATERANĂ ZONA PIEȚEI MARI UNDE A FOST COMISARIATUL; GRĂDINIȚĂ NOUĂ PROGRAM PRELUNGIT, CARTIER OBINI; GRĂDINIȚĂ NOUĂ PROGRAM PRELUNGIT ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1; A FOST REALIZATĂ DOCUMENTAȚIA ȘI A AVUT LOC LICITAȚIA PENTRU REALIZARE ARC FOTOVOLTAIC PE O SUPRAFAȚĂ DE 30,5 HECTARE LA FOSTA GROAPĂ DE ZGURĂ DE LA TERMICA; LUCRĂRI PROIECT CANAL CABLU; AQUA PARK; ROATĂ PANORAMICĂ;

E) ALTE REALIZĂRI

AM SPRIJINIT TOATE SPORTURILE DIN SUCEAVA, ÎN MOD SPECIAL HANDBAL MASCULIN ȘI FOTBAL; AM PREMIAT PERFORMANȚELE OLIMPICE, ATÂT PERFORMANȚA ȘCOLARĂ, CÂT ȘI CEA SPORTIVĂ; AM SPRIJINIT SPITALUL JUDEȚEAN CU SUME DE BANI, AM AMENAJAT ȘI SPRIJINIT CENTRELE DE VACCINARE, FIIND ADMINISTRATE 120.818 DOZE DE VACCIN ÎN ACESTE CENTRE; AM SĂRBĂTORIT PESTE 200 DE CUPLURI DE AUR, CARE AU ÎMPLINIT 50 DE ANI DE CĂSĂTORIE; AM SPRIJINIT FINANCIAR UNITĂȚILE DE CULT DIN ORAȘUL NOSTRU, ÎN MOD SPECIAL LUCRĂRILE LA SEDIUL ARHIEPISCOPIEI SUCEVEI ȘI RĂDĂUȚILOR ȘI A CATEDRALEI NAȘTEREA DOMNULUI DIN MUNICIPIU; A FOST MONTATĂ STATUIA LUI FRANZ CAVALER DES LOGES ÎN FAȚA PRIMĂRIEI ȘI A DOMNITORULUI ALEXANDRU IOAN CUZA; AM SEMNAT PARTENERIATE DE ÎNFRĂȚIRE CU ORAȘUL CHIȘINĂU DIN REPUBLICA MOLDOVA ȘI ORAȘUL KARAVAS DIN REPUBLICA CIPRU; AM DEMARAT PROCEDURILE PENTRU ÎNFRĂȚIRE CU ORAȘUL DUSSELDORF GERMANIA.