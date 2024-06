Primarul PNL al comunei Horodnic de Sus, Valentin Luță, și-a prezentat la finalul săptămânii trecute bilanțul celor două mandate, proiectele aflate în derulare dar și cele care urmează să înceapă în următorul mandat. Evenimentul a avut loc într-o sală arhiplină a Casei de Cultură din Horodnic de Sus, modernizată în totalitate de primărie, în prezența președintelui PNL Suceava și al Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a primarului Sucevei Ion Lungu și a numeroși primari PNL din zona Rădăuți. Investițiile prezentate de primarul Valentin Luță au fost însoțite de numeroase aplauze ale celor prezenți, aceștia arătând astfel că sunt mândri de ceea ce s-a realizat în comuna lor în ultimii ani.

Încă de la începutul discursului său, Valentin Luță, care candidează din partea PNL pentru un nou mandat, a ținut să precizeze faptul că nu a vrut să-și pună afișe electorale prin comună, considerând că faptele sunt cele care trebuie să vorbească. „Nu cred că e nevoie de fotografii și afișe să vă dați seama dacă merităm sau nu să vă reprezentăm pentru următorii patru ani. Dacă munca noastră din acești patru ani este suficientă pentru a vă da încrederea în noi. eu zic că e suficient. Oamenii știu ne cunosc și cred că sunt mândri de noi. Și vreau astăzi să vă prezint ceea ce am reușit împreună cu sprijinul dumneavoastră, prin rugăciune și prin unitatea echipei pe care am avut-o în primărie, dar și prin colaborarea cu Consiliul Județean Suceava care are un rol foarte important în această ecuație. Trebuie să dăm Cezarului ce-i a Cezarului. Am avut sprijinul necondiționat al Consiliului Județean și al președintelui Gheorghe Flutur, ori de câte ori l-am cerut”, a spus Valentin Luță.

El a subliniat că cel mai important subiect pentru comunitățile rurale este infrastructura rutieră. „Prefer să asfaltăm după alegeri și nu înainte. Infrastructură a ocupat un loc foarte important în mandatul trecut. Am reușit să modernizăm în jur de 9 kilometri de drumuri, care nu au fost făcute. Și le-am modernizat așa cum trebuie, pentru că mai întâi am introdus rețelele de apă și canal și apoi am venit cu asfaltarea”, a spus Luță.

Primarul a adăugat că o altă prioritate a fost educația, iar în acest mandat în Horodnic de Sus a fost inaugurată grădinița cu program prelungit, construită cu fonduri europene. „O grădiniță modernă care deja și-a depășit capacitatea. E un lucru îmbucurător pentru că facem investiții pentru ca această comunitate să beneficieze de ele. Și copiii sunt o prioritate și sper din tot sufletul ca numărul copiilor la Horodnic de Sus să crească exponențial așa cum s-a întâmplat în toți acești ani. De asemenea, am continuat proiectele din mandatul precedent, toate școlile au fost reabilitate, avem terenuri de sport la școli, avem sala de sport inaugurată și finanțată de CNI și cu ajutorul bunului Dumnezeu ne dorim ca și la Școala nr. 1 să putem construi o sală de sport”. El a adăugat că tot în acest mandat a reabilitat și clădirile istorice din comună, care au fost lăsate mulți ani în paragină. „Și aici aș putea vorbi despre sediul primăriei. Și o spun fără lipsa de primărie, și nu am spus-o doar eu, cred că este poate cea mai modernă instituție a primăriei din județul Suceava raportată la dimensiunea localității Horodnic de Sus. Apoi avem clădirea poștei, care de peste 40 de ani era în paragină. Aici și sprijinul uncheșului meu, fostul deputat Dumitru Mihalescul, am reușit să ajung la directorul Poștei Române unde am încheiat un contract pentru a putea reabilita clădirea”, a arătat Valentin Luță. El a declarat că lucrări importante au fost făcute și pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare. „Comuna Horodnic de Sus are la această dată aproximativ 25 de kilometri de rețele de canalizare cu racorduri la gospodării și în jur de 11 kilometri de apă, funcționale. La noi toată rețeaua este funcțională. Acest proiect a fost gândit la cel mai înalt standard pentru a avea costuri minime”, a explicat primarul din Horodnic de Sus.

Valentin Luță a amintit și de investițiile în curs de realizare, precizând că tot drumurile sunt subiectul principal, în momentul de față realizându-se lucrări pe mai multe tronsoane.

Primarul din Horodnic de Sus a subliniat faptul că în această comună sunt o serie de proiecte realizate care sunt unicat la nivel județean și chiar național. „Și nu este meritul meu, ci a bunului Dumnezeu și a dumneavoastră celor din Horodnic de Sus care m-ați sprijinit și ați înțeles că este nevoie ca în această perioadă destul de dificilă a capitalismului, dacă nu faci ceva în momentul în care trebuie trenul trece pe lângă tine. Și aș începe cu un proiect destul de mediatizat și la nivel național. Este vorba despre construirea din bugetului local al comunei Horodnic de Sus a unei stații de beton și de asfalt funcționale. Și ați văzut utilajele noastre pe șantiere în ultimii trei ani de zile.

Mulțumesc din suflet tuturor celor m-au sprijinit și au înțeles că nu este o ambiție, ci este absolut nevoie ca o comunitate să se dezvolte prin resursele proprii, pentru că nu putem sta cu mâna întinsă întotdeauna la bugetul de stat. Și dacă acum 8 ani nu aveam bani de hârtie igienică, să mă scuzați, astăzi avem utilaje și echipamente achiziționate din bugetul local de aproximativ 3 milioane de euro”, a spus Luță. El a adăugat că un al doilea proiect unic este „masa caldă” pentru cei 700 de copii din Horodnic de Sus, proiect finanțat integral de la bugetul local al comunei. „Vorbim aici de clădirea Căsuța cu Bucate, cât și echipamentele și tot ce se întâmplă acolo, toate sunt finanțate din resurse locale. Mi-am dorit dintotdeauna ca cei mai mici să aibă parte de ceea ce nu am avut noi. Pentru că nu toți avem posibilități egale și sunt copii care nu își permit. Dar această masă caldă egalizează din acest punct de vedere toții copiii din Horodnic de Sus. Mulțumesc angajaților de la Căsuța cu Bucate care în fiecare zi, de anul trecut, au pregătit peste 700 de porții de mâncare pentru copii”, a declarat primarul din Horodnic de Sus. El a făcut referire și la un proiect care a stârnit controverse, dar care acum este un adevărat succes. „În celălalt mandat am pus la dispoziție terenuri pentru construirea a unor case în stil tradițional. Astăzi acest proiect este concretizat și suntem un exemplu atât la nivel județean, cât și național. Comuna are astăzi peste 120 de case construite în stil tradițional și nu pot decât să fiu mândru”, a spus Luță. El a amintit și de aona industrială „Hărnicia”, denumită așa „pentru că de acolo vine prosperitatea unei localități”. „Avem deja investiții de peste 6 milioane de euro din investiții private. Iar Horodnic de Sus la această dată începe să ofere peste 100 de locuri de muncă”, a precizat Valentin Luță. Primarul din Horodnic a mai spus că tot la acest capitol intră și o impozantă poartă tradițională care va fi construită la intrarea în comună.

În final el a făcut referire și la proiectele pe care le are pregătite pentru următorul mandat. „Vorbim aici de proiecte care sunt deja finanțate și trebuie să înceapă. În primul rând avem extinderea sistemului de apă și canal la 90% din suprafața comunei, proiect de 7 milioane de euro finanțat prin PNRR, prin Ministerul Mediului. Și cu ajutorul lui Dumnezeu intrăm cu utilajele în șantier. Sperăm ca în maxim doi ani întreaga localitate să fie conectată la apă și canalizare. Al doilea proiect pe care cu ajutorul și sprijinul domnului președinte Gheorghe Flutur l-am obținut și pentru care sper să semnăm contractul de finanțare săptămâna viitoare este cel pentru construcția rețelei de distribuție a gazului metan. Lucrurile sunt în linie dreaptă, autorizația de construire a fost semnată săptămâna trecută de către președintele Flutur. Este cel mai mare proiect din istoria comunei Horodnic de Sus, proiectul care va aduce comuna pe harta municipiilor din Suceava și nu spun electoral acest lucru. Contractul de execuție și proiectare este finalizat. Proiectarea a fost finalizată și utilajele așteptă să intre pe șantier. Așteptăm finanțarea și din luna iunie utilajele vor fi în cele două localități în care se realizează proiectul, Horodnic de Sus și Marginea. Iar promisiunea constructorului este că într-un an de an de zile vom putea aprinde aragazul prin acest proiect. Valoare acestui proiect împreună cu Marginea este de peste 15 milioane de euro. Un alt proiect care se va îndeplini, cu o valoare considerabilă, care este depus pentru noi, pentru Horodnic de Sus, este construirea unui campus școlar la ieșire din localitate spre Voitinel. A fost depus de Asociația GAL Sucevița – Putna, formată din 14 localități și le mulțumesc pentru faptul că au fost de acord ca acest campus să fie realizat la Horodnic de Sus. Este un proiect de amploare care va oferi posibilitatea la peste 500 de copiii să își desfășoare activitatea didactică, pentru clasele V-VIII și VIII-XII, aici la Horodnic de Sus”, a mai declarat Valentin Luță.

La finalul discursului său el a ținut să îi mulțumească soției sale și familiei pentru tot sprijinul acordat de când a fost ales primar al comunei Horodnic de Sus. Valentin Luță i-a mulțumit în mod special și viceprimarului Adrian Lungoci, precizând că tot ce s-a întâmplat în comună s-a datorat colaborării excepționale pe care a avut-o cu acesta, dar și cu restul echipei din primărie și din Consiliul Local.