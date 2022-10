Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, aflat în vizită oficială în Cipru, a anunțat că s-a întâlnit astăzi cu reprezentantii municipalității Karavas, cu primarul Nicos Hadjistephanou, priliej cu care a fost resemnat Contractul de parteneriat, de infrătire semnat in data de 27 noiembrie 2021 la Suceava. La ceremonie a participat si Ambasadorul Romaniei in Cipru Excelenta sa Dan Mihalache. ”Am decis sa organizăm proiecte in domeniul cultural, in domeniul turismului ,in domeniul tineretului si al administratiei publice. Anul viitor Ansamblul folcloric din Karavas va veni la Suceava unde va susține spectacole, la fel și echipa de volei a comunitații din Karavas v-a efectua un turneu in România ,la Suceava.

In toamna anului viitor o delegație a municipalității sucevene care va cuprinde ansambluri folclorice ,reprezentanti ai teatrulului Matei Vișniec,o echipa sportivă, vor face un turneu in Cipru. Partener in acest proiect va fi și Ambasada României in Cipru”, a declarat Lungu.