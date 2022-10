În cadrul vizitei oficiale pe care o efectuează in Cipru, primarul Sucevei Ion Lungu, a a participat astăzi la slujba religioasă la Biserica românească Sfântul Ioan Hozevitul din Tamasos- Cipru. ”Am avut onoarea să participe la slujbă si Ambasadorul României in Cipru, Excelența sa domnul Dan Mihalache. După slujbă am avut o discutie cu comunitatea românească de aici,multi din ei din Suceava,despre problemele lor și dorința de a se întoarce acasă, deși s-au integrat destul de bine in Cipru,unii dintre lucreaza aici si de 25 de ani,despre eforturile care le fac autoritătile locale din România pentru a crea conditii cat mai bune celor din diaspora care vor sa se intoarcă. Am avut parte de primire călduroasă. I-am felicitat că au păstrat credinta strămoșeasca și că si-au construit o biserică românească! Respect comunitații române din Cipru, zona Nicosia!”, a transmis Lungu.

