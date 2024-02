Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a comentat astăzi în cadrul unei conferințe de presă informațiile apărute în presă potrivit cărora va fi candidatul unic al PSD-PNL la alegerile locale din acest an. ”Da, sunt discuții pe această temă nu e nimic de ascuns dar până nu va fi oficial nu fac niciun fel de comentarii”, a spus din capul locului primarul. El a mențioant că ”PNL discută cu PSD o strategie pentru limitarea extremismului iar în această strategie intră și varianta ca în anumite localități să fie candidați unici”. El a mai spus că îl respectă pe Vasile Râmbu, candidatul PSD Suceava la funcția de primar, pe care îl consideră un om valoros.

”Nu am nimic cu domnul Rîmbu, îl respect. Eu îmi văd doar de candidatura mea. Eu mă tem de un singur lucru, de Dumnezeu mă tem, în rest poate să candideze de unde vrea dumnealui. Eu ca om îl respect. Nu ascund faptul că am avut o colaborare bună cu el. Este om de valoare nu spun că nu. El m-a sunat de Sf. Ioan, eu l-am sunat de Sf. Vasile, deci avem o relație de bună ziua”, a mai spus Ion Lungu.