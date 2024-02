Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a dezmințit în mod categoric faptul că PSD și PNL ar urma să aibă candidat comun pentru Primăria Suceava în persoana actualului edil Ion Lungu. Afirmația lui Ioan Stan a fost făcută după ce pe un post național de televiziune a apărut o informație potrivit căreia PSD și PNL ar urma să aibă candidați comuni în mai multe orașe din țară. Ioan Stan a spus că acest lucru este exclus la Suceava. „Sub nici o formă nu s-a discutat acest lucru. Eventuale discuții ar putea fi pentru primăriile de municipii din țară care au primari care nu sunt de la PSD sau PNL. Noi avem candidatul nostru atât la primăria Suceava, în persoana domnului Vasile Rîmbu, care va și câștiga alegerile. Tot ce a apărut în presa națională este un fake news”, a transmis Vasile Rîmbu.

