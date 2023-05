Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, și-a scuze de la cetățeni pentru disonfortul creat în trafic de avaria majoră la conducta de apă din zona IRIC. El a spus că intervenția a fost întârziată de minivacanța de 1 mai dar că a fost la fața locului și s-a intervenit corespunzător urmând ca zona respectivă să fie asfaltată miercuri seară pentru a nu perturba din nou circulația.

”Îmi cere scuze suceenilor pentru disconfortul creat ca urmare avariei majore la conducta de apă și canalizare din zona IRIC din Burdujeni. Am avut și această minivacanță de 1 mai. Am fost la fața locului inclusiv sămbătă în jurul orei 18.00 când s-a oprit circulația pe banda respectivă și se vedea că e ceva mai deosebit o infiltrație de apă. Am avut discuții și am stabilit să intervenim luni. S-a intervenit luni s-a pus balastru într-o primă fază acolo dar din păcate s-a surpat în continuare și era clar că este o infiltrație apă. Am avut marți dimineață un comandament cu cei de la ACET și am stabilit că avem două variante să blocăm toată circulația și să face lucarea marți sau să o lăsăm pe timpul nopții. Cred că am luat o decizie corectă radicală am făcut devierea traficului și ca atare lucrarea a fost finalizată marți seară la ora 23.20. Am fost și eu la ora 21.00 acolo când s-a pus conducta de apă. După amiaza asta vom asfalta zona pentru a nu mai periclita circulația”,a explicat Lungu.

El a spus că a discutat cu directorul ACET, Șefan Groza, să inventarieze zonele vulnerabile pentru a se interveni din timp astfel încât astfel de incidente să nu se mai întâmple.