Primarul Ion Lungu a anunțat astăzi ca la ediția din acest an a Zilelor Sucevei va fi cuprins în program și un concurs de șah în școli cu premii, pentru elevi, pentru începători și avansați. „ Am avut o întâlnire cu Președintele Federației Mondiale de Șah în Școli domnul Vlad Ungureanu. Am aflat cu acest prilej că 22 de județe fac parte din proiectul „Șah în școli”. De asemenea a fost editat manualul pentru elevi în două variante, începători și avansați, au fost editate 28.000 de exemplare.

Ne dorim ca Municipiul Suceava să adere la acest proiect, să încurajăm Șahul în scoli.

Voi propune ca la evenimentele legate de Zilele Sucevei, să fie cuprins în program și un concurs de șah în școli cu premii, pentru elevi, pentru începători și avansați.

Este bine în aceste vremuri tulburi pentru educarea copiilor să creem și alte variante de petrecere a timpului liber elevilor și tinerilor, să contribuim la dezvoltarea gândirii lor”, a spus Lungu.