Într-o intervenție telefonică la Radio Top, primarul de la Cîmpulung Moldovenesc, Mihăiță Negură, s-a declarat plăcut surprins de numărul mare de turiști prezenți vara aceasta în municipiu. În același timp, el este supărat că hotelul <Zimbru> din zona centrală tot nu a fost redat circuitului. Primarul a declarat: „Vara aceasta a fost un aflux de turiști foarte mare, spre bucuria celor care dețin proprietăți în hoteluri, pensiuni, pensiuni agroturistice sau apartamente pe booking. Însă, ca și autoritate locală este un beneficiu și pentru comunitate. De unde au apărut deodată atît de mulți turiști? Din calcule a reieșit că au contribuit la creșterea numărului de turiști la Cîmpulung voucherele de vacanță și perioada foarte, foarte călduroasă în partea de sud care a făcut ca lumea să aleagă zona de munte, unde-i mai răcoare. Dar cel mai mult a cântărit ceea ce înseamnă gastronomia și Bucovina turistică”. Mihăiță Negură a spus că, la ora actuală, în Câmpulung sunt înregistrate oficial 1.600 de locuri de cazare și a adăugat: „Mai sunt persoane care nu au declarat încă posibilitatea de cazare a turiștilor. Noi deja suntem într-o monitorizare în acest sens, pentru ca persoanele respective să intre în legalitate”. Legat de hotelul <Zimbru>, primarul Cîmpulungului a afirmat: „Din păcate, hotelul <Zimbru>, simbolul turistic al orașului, de câțiva ani este în renovare și reabilitare. Sunt dezamăgit, pentru că am vrut să am discuții cu patronul, însă nu mi-a răspuns. Acest lucru m-a dezamăgit complet vizavi de ambiția și curajul lui, atunci cînd a cumpărat hotelul. Atunci mi-a promis că în doi – trei ani va fi gata. Iată că suntem pe al cincilea, șaselea an, și nu s-a făcut mai nimic acolo. Este ceva ce nu bucură pe nimeni”.