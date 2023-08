La finele acestei săptămâni, Foresta Suceava va începe un nou sezon competițional în seria I a Ligii a III-a de fotbal. Situația la clubul sucevean este în ceață chiar dacă pe parcursul săptămânii trecute a apărut și noul președinte al Forestei, în persoana lui Sorin Paraschiv, fost campion cu Steaua București, dar și noul antrenor, Florin Croitoru, pentru că, potrivit afirmațiilor făcute de Primarul Sucevei Ion Lungu, ”azi, la Foresta nu se poate da nici un leu. Nu au justificat banii primiți. Nu are sens să-i chemăm la judecată în Consiliu Local pr cei care se ocupă de echipă în acest moment, atîta timp cît nu le-am dat nici un leu și nici nu au șanse să primească fără justificarea banilor primiți”.

Așadar, echipa Foresta Suceava pornește la un nou drum, dar cu ”frâna trasă”. Jucătorii s-au pregătit sub conducerea antrenorilor Bogdan Tudoreanu și Vasile Prisacă. Trebuie de menționat faptul cu formația de pe Areni are un lot bun, în pofida plecărilor unor jucători și are din nou șansa să se califice în play-off. La Foresta Suceava au rămas jucători valoroși precum Niga, Makongo, Ilie, Samson sau Chika Odoh.

În prima runda de campionat, programata pe 25-26 august, Foresta Suceava va evolua pe terenul vasluienilor de la Rapid Brodoc, Bucovina Rădăuți va primi vizita Științei Miroslava, iar Șomuz Fălticeni va juca în deplasare, cu FC Bacău.

Programul primei etape:

Rapid Brodoc – Foresta Suceava

Viitorul Darabani – CSM Bacău

Bucovina Rădăuți – Știința Miroslava

FC Bacău – Șomuz Fălticeni

Aerostar Bacău – CSM Vaslui

Derbyurile sucevene sunt programate după cum urmează: Foresta – Șomuz (etapa a IV-a), Bucovina – Foresta (etapa a V-a), Șomuz – Bucovina (etapa a IX-a).

La finalul primei faze a campionatului, primele patru clasate se vor califica în play-off, iar ultimele șase vor evolua în play-out. Apoi, primele două clasate în play-off merg la barajul de promovare, iar ultimele două clasate în play-out vor retrograda în ligile județene.