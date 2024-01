Primarul PNL al comunei Șcheia, Vasile Andriciuc, a anunțat că s-au recepționat lucrările de înființare a sistemului de canalizare și de extindere a alimentării cu apă în satul Mihoveni, investiție realizată prin PNDL în valoare totală de 15,6 milioane de lei din care contribuția de la bugetul local a fost de 2,54 de milioane de lei. Andriciuc a arătat că în cadrul proiectului au fost realizate rețele de alimentare cu apă pe o lungime de 23,012 kilometri, rețele de aducțiune pe o lungime de 1,91 de kilometri și rețele de canalizare în lungime de 24,963 de kilometri. De asemenea, au fost instalate o stație de tratare a apei și o stație de pompare a apei potabile, s-au realizat 458 de cămine branșament apă, 11 stații de pompare apă uzată, 8 cămine de refulare la rețeaua de canalizare, 51 de cămine vane, aerisire, golire, reductoare de presiune și 560 de cămine de vizitare din beton prefabricat. ”Am bucuria să-i anunț pe cetățenii din satul Mihoveni că s-a recepționat lucrarea de înființare a sistemului de canalizare și extindere a alimentării cu apă în satul Mihoveni și este în stare de funcționare. S-a făcut adresă oficială către ACET care este operatorul unic pentru a fi preluată. După ce va fi preluată de ACET cetățenii vor putea să facă cerere pentru a se racorda la rețea.

Este o investiție foarte importantă care a fost făcută pe parcursul a mai multor ani și iată că am reușit împreună cu Consiliul Local, cu aparatul de specialitate al Primarului să finalizăm această frumoasă investiție. Vom aloca bani și prin bugetul pe 2024 pentru ducerea la fiecare gospodărie a apometrelor până la limita proprietății urmând ca dânșii să-și facă proiectul, să se racordeze și să încheie contract cu ACET”, a explicat Andriciuc.

Primarul de Șcheia a mai dat o veste bună locuitorilor din satul Mihoveni și anume că aici se va construi un Centru Comunitar Integrat, investiție finanțată prin PNRR cu suma de 832.049 de lei. Andriciuc a precizat că pe 27 decembrie 2023 a fost semnat contractul de finanțare cu Ministerul Sănătății, în speță ministrul Alexandru Rafila. Activitățile din Centrul Comunitar sunt: activități de asistență medicalăcomunitară, activități de medicină de familie, activități de medicină de specialitate, activități de telemedicină, activitate de consiliere și sprijin în îngrijirea la domiciliu și paliativă, activitate de planificare familială, activitate de promovare și prevenție prin caravane medicale și de screening, activitate de medicină dentară, activitate socială și educațională în funcție de nevoile identificate ale beneficiarului centrului pe aceste componente. ”Urmează urmează să întocmim Studiul de Fezabilitate, să aprobăm în Consiliul Local indicatorii tehnico-economici și imediat vom începe și construirea acestui Centru Comunitar Integrat finanțat prin PNRR”, a mai spus Vasile Andriciuc.