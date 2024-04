Primarul din Fălticeni Cătălin Coman și-a propus să câștige alegerile locale pentru PSD cu un scor de peste 75%. Cătălin Coman este președintele Organizației Municipale din Fălticeni a PSD și va candida din partea acestui partid pentru un nou mandat de primar. Prezent la evenimentul de lansare a candidaților PSD pentru alegerile locale din acest an, eveniment care a avut loc în prezența liderului social democraților Marcel Ciolacu, primarul Cătălin Coman a spus că începând din anul 2012 PSD a câștigat toate alegerile care avut loc în acest municipiu. „Suntem la debutul unei campanii electorale și credeți-mă că am făcut câteva zeci de campanii electorale de vreo 16 ani încoace și sunt extrem de plăcut surprins de felul cum arată astăzi această sală și acest început. Știam că suntem un partid puternic, iar acum demonstrăm, dacă mai era nevoie, că suntem și un partid frumos. Pentru că văd oameni de foarte bună calitate aici, pe lângă numărul covârșitor de mare al celor prezenți. Suntem la începutul unei noi provocări, o nouă campanie. Din 2012 facem campanie la Fălticeni pentru toate tipurile de alegeri și le-am câștigat pe toate. Pentru că așa am învățat, am preluat năravul de la domnul președinte al Organizației Județene acum, atunci era la Fălticeni, domnul Ioan Stan și mergem în continuare pe această linie”, a transmis Cătălin Coman.

El a spus că pentru social democrații din Fălticeni, dar și din județ este din ce în ce mai ușor să meargă în campania electorală și să discute cu cetățenii având în vedere realizările existente. „Avem ce să le spunem, avem proiecte finalizate, avem promisiuni onorate. La Fălticeni am deschis un spital nou în 2021. Nu acum în 2024 înainte de alegeri sau în 2023, ci imediat după alegerile locale și parlamentare de atunci. La Fălticeni am deschis prima creșă din România cu bani de la Ministerul Dezvoltării prin Programul Național de Redresare și Reziliență. La Fălticeni am decontat prima sumă de bani din PNRR la clădirea primăriei, un proiect de 5 milioane de euro. După cum vedeți suntem primii și ne-am propus ca și la nivel politic și administrativ să fim primii. Și mă refer la o competiție cu toate celelalte localități din județul Suceava și chiar din țară. Și vreau să vă asigur că împreună cu toți colegii din organizația din Fălticeni vom face așa cum am făcut întotdeauna rezultate spectaculoase. Spun și public. Am un pariu cu domnul președintele Ioan Stan, să obținem de la 75% în sus și ne vom strădui să îl câștigăm”, a mai declarat primarul Cătălin Coman.