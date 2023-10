Mare nuntă mare în comuna Șcheia. Și nu una oarecare ci o ”nuntă de aur”. Mirii, nu mai puțin de 13 familii care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Nașii, primarul Vasile Andriciuc care i-a avut alături pe viceprimarul Cristinel Burac și membrii Consiliului Local dar și pe administratorul public al Consiliului Județean, Irina Vasilciuc. Sărbătorirea ”cuplurilor de aur” a început la Biserica ”Sf.Petru și Pavel” din satul Sf.Ilie acolo unde un sobor de 12 preoți de la cele 13 parohii din comună a oficiat o slujbă de mulțumire pentru cele 13 familii. De remarcat că multe dintre familii au venit îmbrăcate în frumoase costume tradiționale. Masa și dansul au avut loc la un restaurant din Șcheia acolo unde primarul și viceprimarul i-au așteptat pe miri cu câte un trandafir roșu, o sticlă de șampanie și o diplomă de excelență.

”Rămâneți și veți fi bulgărele de aur al comunității noastre, valoarea inestimabilă a comunității”

Vasile Andriciuc a ținut să precizeze că cele 13 familii sărbătorite au 34 de copii, 58 de nepoți și 7 strănepoți. Cea mai tânără mireasă, Eugenia Mihăescu este născută în anul 1956 iar cel mai tânăr mire, Gheorghe Custrin în 1952. Cel mai vârstnic cuplu este Constantin Suciu născut în 1946 și Cornelia Scutaru născută în 1949. Ce mai tânăr cuplu este Radu Senic născut în 1952 și Elena Chiticar născută în 1955. Cea mai numeroasă familie este Constantin și Eleonora Iacobeț care are 5 copii, 6 nepoți și 4 strănepoți. Până acum, a spus primarul, au fost desfășurate 18 ediții ale ”nunții de aur” fiind sărbătorite în total 438 de cupluri care au 1.47 copii, 1.855 de nepoți și 293 de strănepoți.

”Statistica asta ne arată cât de sănătoasă este comuna Șcheia. Cuvintele sunt de prisos. Faptele și-au spus cuvântul. Cuvintele înălțătoare ale părinților ne demonstrează încă o dată că aceată comunitate, această comună Șcheia este o comună foarte puternică și cea mai mare putere pe care o dau sunt cei care astăzi împlinesc 50 de ani de împreună conviețuire. 50 de ani au muncit și au adus această prosperitate comunei. Nu întâmplător ținem să sărbătorim pe oamenii din comună care au împlinit 50 de ani de căsătorie pentru că ei suint garantul existenței noastre. Sunt oamenii care au demonstrat pe parcursul vieții că cu palmele, cu munca, cu mintea au ajuns să fie un etalon pentru tinerii din ziua de astăzi. Cu asemenea oameni trebuie să ne mândrim, oameni care împreună au muncit, s-au realizat și adus pe lume copii care la rândul lor le calcă pe urme. Priviți în acest lăcaș de cult avem 13 cupluri de aur, avem reprezentanții Consiliului Local, ai Consiliului Județean, avem ofițeri în retragere și în rezervă, copiii celor sărbătoriți, avem nepoți și strănepoți. Ce poate fi mai grăitor decât acest moment. Cea mai mare valoare a comunei Șcheia este resursa umană, sunt gospodarii acestei comune care au făcut tot ce este posibil ca această comună să dăinuie de mii de ani. Faptul că noi avem 13 parohii reflectă credința noastră. În calitate de primar împreună cu Consiliul Local nu ne mai rămâne decât să ne aplecăm în fața lor să le mulțumim că există, să le mulțumim pentru tot ceea ce au făcut pentru noi și în același timp să-i asigurăm că și în continuare vom face totul pentru ca această comună frumoasă și bogată să stea în prima linie. Rămâneți și veți fi bulgărele de aur al comunității noastre, valoarea inestimabilă a comunității și în calitate de primar vă urez multă sănătate, căsnicie frumoasă să aveți grijă de nepoți și strănepoți iar când ne va fi mai rău să ne fie ca acum”, a fost mesajul emoționant al primarului Vasile Andriciuc care a mulțumit Consiliului Local pentru că a aprobat hotărârea prin care să fie sărbătorite ”cuplurile de aur”.