Poiana Stampei a fost din nou gazdă și în acest sfârșit de săptămână pentru Campionatul Național de cros. După ce la sfârșitul săptămânii trecute naționalele de cros au adus la start copii 1, 2, juniorii U16 și cadeții U18, în weekend a avut loc competiția destinată juniorilor 1 (U20), tineretului (U23) și seniorilor. La finalul competiției sportiva dorneanca Costiuc Claudia Ionela legitimata la CSM Dorna Vatra-Dornei cu dubla legitimare cu CSM Bucuresti a obținut medalia de bronz in proba de 4000 m la categoria U 20 . Medalia de bronz îi aduce Claudei calificarea în lotul României de Cros pentru Campionatul Balcanic de Cros din 11 noiembrie de la Pirdop din Bulgaria. Îi asigura și participarea la Campionatul European de Cros din 10 decembrie de la Bruxelles. Prâsneac Cristian antrenor la CSM Dorna Vatra-Dornei a declarat: ”Claudia este o alergatoare de 800 m. La Poiana Stampei a participat în proba de 4000 metri cros pe un traseu foarte greu pe teren variat și foarte dificil pentru că cu o zi inainte de start a plouat. Tatal Claudei s-a nascut și a copilarit in Poiana Stampei și de aici a venit ambiția Claudei de a cuceri o medalie și calificarea pentru Campionatul Balcanic și European de cros. Aș vrea să mulțumesc și celor care stau in spatele nostru CSM Dorna Vatra-Dornei, CSM Bucuresti, Apa Bucovina, Mol Romania și Hotel Silva Vatra-Dornei”.