În comuna suceveană Fântânele lucrurile se mișcă și chiar se mișcă foarte bine sub ”bagheta” primarului PNL Vasile Hîj. După ce a de curând au fost recepționare lucrările la rețelele de apă și canalizare, investiție de 2,5 milioane de euro, iată că acum stau să înceapă lucrările de modernizare a 7,2 kilometri de drumuri. Investiția totală se ridică la suma de 13,487 de milioane de lei din care 12,917 milioane de lei vor fi alocați de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Programul ”Anghel Saligny”. Potrivit primarului Vasile Hîj, licitația pentru execuția lucrărilor a fost realizată urmând să fie semnat contractul cu firma câștigătoare, Try Grup din Botoșani. ”Așteptăm să treacă perioada de contestații pentru a semna contractul de execuție a lucrărilor cu câștigătorul licitației, firma botoșăneană Try Grup. Sper să nu fie contestații pentru ca în două trei săpmâni să demarăm lucrările. Termenul de execuție este de un an de zile însă până în iunie sperăm să turnăm primul strat de asfalt. Pentru modernizare drumuri sperăm să mai atragem finanțare pentru asfaltarea altor 5 kilometri îmn comună”, a spus primarul de Fântânele. El a adăugat că au început deja și lucrările de reabilitare a spitalului iar în curând vor demara lucrările pentru aducțiunea de gaz metan, o investiție mult așteptată de cetățeni.