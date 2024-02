Poliţiştii din cadrul Poliției Municipiului Suceava de la structurile de investigaţii criminale, ordine publică, poliție rutieră, biroul universitar, secţiile de poliţie rurală şi luptători ai Serviciului de Acţiuni Speciale – IPJ Suceava au asigurat organziat în noaptea de sâmbătă spre duminică o acțiune de amploare pentru creșterea gradului de siguranță publică în zona și incinta barurilor și discotecilor. La acțiune au participat și lucrători de jandarmi din cadrul IJJ Suceava și polițiști locali, precum și reprezentanți ISU Suceava.

De asemenea, au fost efectuate verificări la casele de pariuri sportive şi la sălile de jocuri de noroc. Totodată, polițiștii rutieri au organizat filtre pe căile de acces către zona barurilor și discotecilor pentru identificarea celor care consumă alcool și se urcă la volan punând în pericol siguranța traficului rutier.

Astfel, în noaptea de 17 spre 18 februarie 2024, între orele 20:00 și 2:00, la nivelul Poliției Municipiului Suceava a fost inițiată și organizată o acțiune, în sistem integrat, pe raza de responsabilitate în mediul urban, pe linia prevenirii și combaterii faptelor comise cu violență, precum și a actelor de tulburare a ordinii și liniștii publice în proximitatea și în incinta sălilor de jocuri de noroc, magazinelor cu program non stop, barurilor și cluburilor și implicit generarea unui sentiment de siguranță în segmentul stradal.

La acțiunea organizată au participat 9 polițiști din cadrul Biroului Ordine Publică, 2 polițiști din cadrul Compartimentului Conductori Câini, 3 polițiști din cadrul Biroului pentru Centru Universitar, 2 polițiști din cadrul Biroului Rutier, 3 polițiști din cadrul Biroului Investigații Criminale și 8 polițiști din cadrul secțiilor de poliție rurale arondate, fiind angrenați 4 lucrători din cadrul Poliției Locale Suceava, 6 jandarmi din cadrul I.J.J. Suceava – Detașamentul Mobil și 2 lucrători din cadrul I.S.U. Suceava, care au acționat în zonele stabilite în echipe mixte cu autospeciale din dotare.

În cadrul acţiunii organizate și desfășurate s-a urmărit, în principal, prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, în special a celor cu violenţă, ce se comit de regulă în proximiatea și în incinta sălilor de jocuri de noroc, magazinelor cu program non stop, barurilor și cluburilor; identificarea persoanelor care comercializează sau consumă substanţe cu efect halucinogen şi luarea măsurilor legale împotriva acestora; supravegherea persoanelor predispuse la fapte antisociale şi care în aceasta perioadă pot întreprinde acţiuni menite să tulbure ordinea şi liniştea publică; depistarea persoanelor urmărite şi a celor care se sustrag executării pedepselor; sancţionarea celor care încalcă prevederile legale.

În cadrul acțiunii au fost verificate 16 obiective și au fost legitimate peste 150 de persoane. Au fost verificați și agenții de pază de la obiective și au fost controlate 52 de autivehicule. În același timp au fost organizate și 8 filtre rutiere și s-a disupus reținerea unui permis de conducere și a 4 certificate de înmatriculare, fiind testați cu aparatele etilotest/ drugtest 37 de șoferi.

A fost constatată în flagrant o infracțiune, respectiv portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, faptă prev. și ped. de art. 372, alin. 1, lit. C, CP.

În total au fost aplicate 19 sancțiuni contravenționale în valoare de 6830 lei și s-a dispus măsura complementară de suspendare a activității unui club de pe raza municipiului Suceava.