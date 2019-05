Primăria comunei Cornu Luncii continuă ofensiva de investiții în vederea creșterii gradului de civilizație și confort a locuitorilor. Demersurile făcute de inimosul primar, Gheorghe Fron, pe la diverși miniștri dar și pe la primul ministru, Viorica Dăncilă, nu au rămas fără ecou. Două proiecte a câte 10 milioane de lei fiecare sunt deja ”pe țeavă”. Este vorba de modernizarea a 16,858 de kilometri de drum prin Fondul de Dezvoltare și Investiții. Sunt prinse la finanțare 4,778 kilometri în satul Brăiești, 4,039 de kilometri în satul Băișești, 534 de metri în satul Cornu Luncii, 4,272 kilometri în satul Dumbrava, 1,062 de kilometri în satul Sasca Nouă și 2,173 de kilometri în satul Sasca Mică. Pe lângă acestea mai sunt proiecte depuse pentru modernizarea altor 16 kilometri de drum prin Compania Națională de Investiții, GAL și AFIR la Păiseni- 5,68 de kilometri, Băișești-159 de metri, Sasca Mare- 2,133 de kilometri, Șinca-2,684 de kilometri și Cornu Luncii- 5,35 de kilometri precum și pentru realizarea a trei poduri noi la Păiseni,Șinca și Brăiești și a 1,050 kilometri de apărări de maluri și consolidarea drumurilor. ”Cornu Luncii mai are în execuție asfaltarea unui drum de 5,5 kilometri iar pentru Sasca Mică și Sasca Nouoă am avut un alt proiect de 6,2 kilometri. Mai avem de atacat zona de munte unde avem proiecte pentru asfaltarea a 11 kilometri de drumuri calamitate. Proiectele sunt gata și sunt depuse la Ministerul Dezvoltării. Avem în total 32,5 kilometri de drumuri prinse la modernizare și asta înseamnă că ne apropiem de finalizarea modernizării întregii rețele de drumuri din comună”, a declarat Gheorghe Fron.

