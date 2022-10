Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a participat astăzi la predarea primelor apartamente din blocul ANL construit pentru medicii de la Spitalul Județean ”Sf. Ioan cel Nou”. Gheorghe Flutur a spus că pentru început în acest bloc construit în curtea Spitalului Vechi se vor muta nouă medici. La predarea cheilor au fost prezenți și managerul Spitalului Județean, dr. Alexandru Calancea și administratorul public al județului, Irina Vasilciuc. „A venit un moment important pentru Spitalul Județean Suceava. Suntem la blocurile ANL unde astăzi s-au înmânat cheile pentru nouă din cele 30 de apartamente disponibile. Reamintim că prin ANL s-au construit 30 de apartamente. Valoarea investiției este de 6,5 milioane de lei din partea ANL și 1,7 milioane din partea Consiliului Județean, care a suportat tot ce înseamnă utilitățile aduse aici. Sunt 20 de apartamente cu 3 camere și 10 apartamente cu două camere. A fost o comisie care a analizat cererile pentru apartamente, din care fac parte președintele Consiliului de Administrație, Ion Bădeliță, directorul medical de la Spitalul Județean și mai mulți salariați de la spital și CJ. Din zece cereri au fost acceptate nouă. Una a fost respinsă pentru că nu era medic în cadrul Spitalului Județean Suceava”, a declarat Flutur. El a spus că cei nouă medici au semnat contractele de închiriere, iar chiriile sunt de 180 de lei pe lună pentru un apartament cu trei camere și 140 de lei pentru cele cu două camere. Blocul ANL dispune și de locuri de parcare, iar apartamentele sunt dotate cu centrale termice individuale pe gaz metan.

„Scopul construirii acestui bloc a fost și rămâne să aducem medici tineri la Spitalul Județean Suceava. Și mai sunt încă apartamente care așteaptă. Noi așteptăm încă medici la UPU. Și asta pentru că dintr-o chemă de 18 medici la UPU avem doar 8 locuri ocupate. Dar mai este nevoie de medici și la neurologie, neurochirurgie și alte discipline. E o prioritizare pe care o face conducerea spitalului Județean, dar ne bucurăm că am reușit totuși să punem în funcțiune aceste apartamente”, a afirmat șeful administrației județene. Gheorghe Flutur a amintit că tot în curtea Spitalului Vechi urmează să fie realizate alte investiții importante, respectiv spitalul de copii și spitalul pentru boli infecțioase.

„Perspectiva construirii unui spital de copii cu aproape 500 de paturi, spitalul de oncologie, cu 40 de paturi sau spitalul de boli infecțioase înseamnă că vor veni medici în perioada următoare. Nu cred că trebuie să fie o grabă neapărat să se ocupe toate aceste apartamente acum. A fost o discuție în Consiliul Județean dacă să fie date apartamentele și la asistenții medicali. Și atunci s-a ajuns la concluzia că trebuie să prioritizăm pentru medici pentru că sunt discipline unde din păcate nu avem acoperire. Pe ATI, boli infecțioase, pe partea de situații de urgență”, a mai afirmat Gheorghe Flutur.