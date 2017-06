AlcoInfo oferă servicii gratuite de consiliere privind consumul abuziv de alcool

Începând din luna iunie a.c., primul centru AlcoInfo din municipiul Suceava va fi lansat în cadrul unui parteneriat cu Spitalul Județean „Sfântul Ioan cel Nou”. AlcoInfo va pune la dispoziție servicii gratuite de informare, prevenție, consiliere primară, precum și teste Audit, cu o eficiență dovedită privind consumul abuziv de alcool, oferite de specialiștii de la Clinica ALIAT Suceava.

Acesta va fi cel de-al șaselea centru deschis la nivel national în cadrul programului AlcoInfo, inițiat de Alianța pentru Lupta Împotriva Alcoolismului și Toxicomaniilor (ALIAT) în 2012, cu scopul de a oferi gratuit servicii de informare, prevenție și consiliere persoanelor cu probleme legate de consumul abuziv de alcool, precum şi familiilor acestora, în colaborare cu unităţile spitaliceşti publice.

Centrul de la Spitalul Județean „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava va fi deschis 3 zile pe săptămână și va fi coordonat cu ajutorul specialiștilor de la Clinica ALIAT Suceava, care vor asigura servicii de consiliere și vor direcţiona persoanele cu un consum problematic de alcool din evidenţa Spitalului Judeţean Suceava spre servicii specializate de tratament.

Concret, psihologul de la Clinica ALIAT din Suceava va lucra cu personalul medical al spitalului, pentru a determina exact ce tip de intervenţie psiho-socială se potriveşte acestui tip de pacienţi sau celor care apelează la serviciile spitalului pentru tratarea unor afecţiuni asociate consumului abuziv de alcool sau droguri. Echipa Clinicii ALIAT din Suceava va oferi aceste servicii în mod gratuit pentru persoanele interesate.

“Ca urmare a succesului de până acum în rândul pacienţilor a programului AlcoInfo, care a fost validat de feed-back-ul primit de la aceştia, am invitat Spitalul Judeţean Suceava în acest program, iniţiativă care îi urmează la nivel local celei de la Spitalul de la Câmpulung-Moldovenesc. În perspectivă, ne dorim o colaborare strânsă cu secţiile spitalelor din Suceava, pentru a implementa cu succes acest program eficient şi uşor de accesat. Ne dorim ca instituţiile medicale să ştie că există servicii de informare pentru persoanele cu probleme de consum de alcool şi să poată facilita accesarea acestora de către pacienţii interesaţi. Am fost plăcut surprinsă de receptivitatea Spitalului Judeţean Suceava faţă de acest program. Vom dedica acestui proiect expertiza şi competenţa echipei ALIAT din Suceava“, declară psihoterapeutul Alina Ciupercovici, coordonatorul regional ALIAT și managerul Clinicii ALIAT Suceava.

“Spitalul Judeţean Suceava este interesat să ridice nivelul de transparentizare a relaţiei dintre instituţie şi pacienţi, cu efecte benefice pentru gradul de informare al acestora şi pentru consolidarea relaţiei cu aceştia. De aceea, salutăm propunerea specialiștilor ALIAT din Suceava ca instituţia noastră să devină parte a programului naţional AlcoInfo, un instrument foarte eficient şi complet de susţinere a persoanelor care consumă excesiv alcool. Programul AlcoInfo Suceava va fi gratuit şi va pune în legătură medicii spitalului, specialiştii Clinicii ALIAT Suceava şi pacienţii, care vor primi astfel toată consilierea şi recomandările de care au nevoie”, declară Ec. Vasile Rîmbu, managerul Spitalului Judeţean Suceava.

Programul naţional AlcoHelp – unul dintre cele mai ample şi inovatoare programe de prevenţie şi tratare a abuzului şi a dependenţei de alcool din România, creat de ALIAT în anul 2009.

Una dintre componentele-cheie ale programului AlcoHelp este proiectul AlcoInfo, prin care ALIAT România a deschis, începând din 2012, centre de informare, prevenţie şi consiliere privind consumul abuziv de alcool, în colaborare cu unităţile spitaliceşti publice. Până acum, peste 2.000 de pacienţi au fost ajutaţi să depăşească dependenţa de alcool în cadrul centrelor AlcoInfo din spitatele de stat. În prezent, funcționează centre AlcoInfo în Bucureşti (Spitalul Sf. Pantelimon, Institutul Clinic Fundeni), Câmpulung Moldovenesc (Spitalul Municipal), Brașov (Spitalul Clinic Județean de Urgență) și în Focșani (Spitalul Clinic Județean de Urgență). Iar de la finele anului trecut, în cadrul programului AlcoHelp a fost lansată și prima linie telefonică de informare și sprijin psihologic pentru persoanele dependente de alcool și apropiații acestora – AlcoLine 021.9335.

AlcoInfo este un proiect realizat în întregime și asumat profesional de specialiștii ALIAT, cu sprijinul financiar transparent și necondiționat al HEINEKEN România.

Despre Clinica ALIAT Suceava:

Clinica Aliat Suceava face parte din rețeaua de clinici ALIAT – o asociaţie de profesionişti în domeniul sănătăţii mintale, formată din psihiatri, psihologi, psihoterapeuţi, asistenţi sociali şi asistenţi medicali. În 2014 a devenit clinică de sine stătătoare, dezvoltându-se într-o reţea naţională de clinici ALIAT.

Alina Ciupercovici este psihoterapeut si formator, manager al Clinicilor de Tratament Ambulatoriu şi Rezidenţial ALIAT din Suceava şi Coordonator Regional ALIAT România.

Clinica ALIAT Suceava este organizată în regim ambulatoriu și în regim rezidențial, fiind un exemplu de bune practici europene în domeniu cu potenţial de dezvoltare.

www.clinica-aliat-suceava.ro

Persoană de contact: Alina Ciupercovici alina_ciupercovici@yahoo.com, Tel: 0720.863.222

Despre ALIAT:

ALIAT este o organizaţie non-guvernamentală, o asociaţie de profesionişti în sănătate mintală, una din primele organizaţii profesionale care activează în domeniul adicţiilor din România, fondată în 1993. În 2005, ALIAT a primit Premiul special pentru inovaţie în modernizarea sistemului medical la Gala Societăţii Civile. În 2013, programul AlcoHelp a fost distins cu mențiune în raportul World Health Organization “Status report on Alcohol and Health in EU 2013”.

www.aliatong.ro