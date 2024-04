În ajunul slăvitului praznic al Intrării Domnului în Ierusalim, 27 aprilie 2024, a avut loc în cetatea suceveană o nouă procesiune închinată acestei sărbători deosebit de importante pentru întreaga creștinătate, precedentele ediții având loc în 2021, respectiv 2022.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, membri ai Administrației Eparhiale, clerici de la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava – Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou”, dar și din cadrul Protopopiatelor Suceava I și Suceava II, împreună cu autoritățile județene și locale, s-au implicat în organizarea evenimentului care aduce aminte de duminica în care Mântuitorul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, primit fiind cu efemeră bucurie de cei care urmau să Îl răstignească cinci zile mai târziu.

La Procesiunea de Florii au luat parte ierarhii eparhiei, preoți, monahi, monahii, reprezentanți ai oficialităților locale și județene, între care domnul Alexandru Moldovan, Prefect al Județului Suceava, domnul Gheorghe Flutur, Președinte al Consiliului Județean Suceava, domnul Ion Lungu, Primar al Municipiului Suceava, și domnul Lucian Harșovschi, Viceprimar al Municipiului Suceava. S-au alăturat numeroși credincioși și credincioase de toate vârstele, purtându-L astfel pe Mântuitorul Iisus Hristos în rugăciune și în brațele inimii lor.

Prăznuirea marii sărbători împărătești a început la Catedrala „Nașterea Domnului” Mărășești – Suceava, unde un sobor de preoți și diaconi, în frunte cu Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a săvârșit slujba Vecerniei Floriilor. La momentul Vohodului, ierarhul a binecuvântat stâlpările care au fost împărțite apoi clericilor și credincioșilor. Răspunsurile liturgice, atât în timpul slujbei, cât și la ecteniile rostite pe traseu, au fost date de corul Seminarului Liceal Teologic Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava, dirijat de arhid. prof. Paul Iușcă.

Participanții, purtând în mâini ramurile sfințite, rugându-se și intonând cântări specifice Sărbătorii Floriilor, au plecat apoi în procesiune cu icoana Praznicului Intrării Domnului în Ierusalim, frumos împodobită, purtată de tineri spre Catedrala Arhiepiscopală din Suceava – Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou”.

Din alai au făcut parte monahii ale mănăstirilor bucovinene care au avut în mâini cățui și marame, copii și tineri îmbrăcați în costume populare, membri ai organizației ATOS (Asociația Tinerilor Ortodocși Suceveni) care au însoțit icoana cu prapuri, elevi din centre catehetice Eclessia din cuprinsul eparhiei și, nu în ultimul rând, tinerii ASCOR (Asociația Studenților Creștin Ortodocși Români), filiala Suceava. Numeroși clerici din Protopopiatele Suceava I și Suceava II și diaconi ai Catedralei Arhiepiscopale au mers înaintea Preasfințitului Părinte Damaschin Dorneanul, convoiul fiind completat de reprezentanți ai Sectoarelor Centrului Eparhial, exarhi și protoierei, dar și de numeroși credincioși.

Itinerarul a fost punctat de două opriri, în fața bisericilor „Sfântul Nicolae” și „Sfânta Înviere”, iar la Mănăstirea Sfântul „Ioan cel Nou” clericii și credincioșii au fost întâmpinați de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic și de slujitori ai Catedralei Arhiepiscopale, între care arhim. Paraschiv Dabija, vicar administrativ.

Chiriarhul a rostit rugăciunea de binecuvântare a credincioșilor și a vorbit despre semnificațiile acestei tradiții care aduce în actualitate momentul intrării Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos în Ierusalim și își are originea încă din perioada secolului al IV-lea, când creștinii celebrau Floriile într-un mod cu totul special, în cuvântul intitulat „Gânduri la Procesiunea de Florii – Împreună cu Hristos vom birui!”.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a mulțumit celor care au sprijinit organizarea acestui eveniment, autorități locale și județene, clerici ai Administrației Eparhiale, slujitori ai Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou”, stareți, starețe și monahii din mai multe mănăstiri, dar și credincioșilor care au împodobit cu prezența lor această împreună-mergere cu Dumnezeu. Subliniind că fiecare ar trebui să se întoarcă acasă întipărindu-și în minte două gânduri: „Împreună cu Hristos vom birui!” și procesiunile sunt „călătorii itinerante spre Împărăția cerurilor”, ierarhul a adresat un ultim îndemn: „Dumnezeu să binecuvânteze urcușul nostru duhovnicesc, împreună cu Mântuitorul Hristos, spre Ierusalimul cel ceresc! Aveți grijă cum vă petreceți Săptămâna Sfintelor Pătimiri care începe nu de mâine, ci de astăzi, fiindcă minunea din Betania a fost ultima piesă grea în dosarul de condamnare al Mântuitorului.”

Credincioșii au primit în dar, pe lângă ramurile de salcie, și iconițe cu reprezentarea slăvitului praznic. Bucuria și emoția întâlnirii cu Domnul Hristos prezent liturgic, întipărite pe chipul celor de față, dar și murmurul cântărilor specifice, au constituit modul prin care organizatorii au fost răsplătiți pentru această călătorie itinerantă spre Împărăția Cerurilor care a avut loc în sâmbăta dinaintea Săptămânii Pătimirilor Mântuitorului Iisus Hristos, în Municipiul Suceava.

În același timp, procesiuni închinate sărbătorii Intrării Domnului în Ierusalim au fost organizate și în Protopopiatele Câmpulung Moldovenesc, Rădăuți și Fălticeni.

Toți cei prezenți sunt așteptați să revină la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou”, duminică, 28 aprilie 2024, pentru a prăznui Floriile prin participarea la Sfânta Liturghie arhierească, iar în după-amiaza zilei pentru a lua parte, începând cu ora 16:00, la Taina Sfântului Maslu de obște, săvârșită de către cei doi ierarhi ai eparhiei, împreună cu un sobor de preoți, pentru primirea harului vindecării trupești și sufletești, precum și pentru dobândirea iertării păcatelor.

Daniela Livadaru

Irina Ursachi