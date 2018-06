Începând de astăzi și până duminică municipiul Suceava se află în sărbătoare. Timp de trei zile vor avea loc diferite evenimente de la spectacole de teatru, de muzică ușoară și populară sau manifestări expoziționale. Toate acestea sub umbrela Zilelor Sucevei, manifestare organizată de Primărie și Consiliul Local al municipiului Suceava. Manifestările vor debuta vineri, 22 iunie, în parcarea Iulius Mall unde începând cu ora 18 vor avea loc concerte de muzică. Vor presta elevii claselor de canto de la Școala de Arte ”Ion Irimescu”, Bucovina Dance Studio, Andy C, Unison Band și Alexandra Ungureanu. Spectacolele vor continua sâmbătă, 23 iunie, tot în parcarea Iulius Mall și tot cu începere de la ora 18. Vor cânta Alter Ego, Anna Lesko, Alex Velea și Antonia. Seara se va încheia cu un foc de artificii. Zilele Sucevei se vor încheia duminică 24 iunie cu un concert extraordinar de folclor care va începe la ora 14. Vor evolua Ansamblul Artistic ”Ciprian Porumbescu”, Ansamblul Studențesc ”Arcanul USV” și interpreții Margareta Clipa, Ana Ilca Mureșan, Sorin Filip, Gheorghiță Rotaru, Gabriela Teișanu, Andra Matei, Alexandru Recolciuc, Clara Hurjui, Petroaie Doina și Ciprian, Viorica Galanh și Grupul folcloric ”Sălăceanca”, Fanfara ”Bucovina” a municipiului Suceava și Fanfara Stamate. Spectacol folcloric va fi și pe esplanada din centrul orașului acolo unde va avea loc ”Târgul de Sânziene”. Vor cânta Călin Brăteanu, Costan Irimia, Casian Balabasciuc și Vasile Ungureanu alături de meșteri populari și gospodari din vetrele folclorice Mălini, Moara, Calafindești, Straja și Cajvana. Ziua de duminică se va încheia cu un spectacol de teatru oferit gratuit sucevenilor de către municipalitate. Este vorba de comedia ”Noapte bună, tăticule” care se va juca pe scena Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” Suceava începând cu ora 19. De menționat că tot duminică pe scena din parcarea Iulius Mall vor fi sărbătorite cuplurile de aur și vor fi înmânate titlurile de cetățean de onoare celor care au obținut această distincție. La ediția din aceste an a Zilelor Sucevei și-au anunțat participarea primarii localităților Bethleem-Palestina și Soroca- Republica Moldova precum și o delegație din orașul polonez Sosnowiec, localităție înfrățite cu municipiul Suceava. ”Vor fi manifestări diverse și frumoase așa că îi invităm pe suceveni să ne bucurăm împreună”, a spus primarul Ion Lungu.