Începând cu data de 1 februarie centrele de vaccinare din municipiul Suceava funcționează după un nou program din cauză că numărul persoanelor care se vaccinează s-a diminuat drastic. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu care a spus că măsura a fost luată la propunerea cadrelor medicale care deservesc aceste centre. Astfel, la centrul de la Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” programul este luni și joi de la ora 08.00 la 14.00, marți, miercuri și vineri, de la 14.00 la 20.00 iar sâmbăta și duminica de la 08.00 la 14.00. La centrul de vaccinare de la Universitatea ”Ștefan cel Mare”, programul este de luni până duminică de la 10.00 la 16.00 iar la centrul de vaccinare de la Iulius Mall, de luni până duminică, de la 08.00 la ora 20.00. Primarul Ion Lungu s-a arătat dezamăgit de rata de vaccinare foarte redusă și a făcut un nou apel la populație să se imunizeze.

„În prezent rata de incidență a îmbolnăvirilor de coronavirus este de 17.89 la mia de locuitori, având 1460 de cazuri active în municipiu. La vaccinare lucrurile nu merg cum trebuie, 855 de persoane au fost vaccinate în ultima săptămână, din care 150 la Colegiul Național Ștefan cel Mare, 154 la USV și 551 la Iulius Mall. Sunt 126.115 doze folosite în total, de la începutul campaniei de vaccinare. Pentru că programul de vaccinare nu merge bine, prin țară deja se închid anumite centre, deoarece sunt costisitoare. Am avut o discuție cu cei de la DSP și am stabilit un alt program de funcționare. Ne dorim să se vaccineze cât mai mulți suceveni în perioada următoare, pentru că așa cum este dovedit, cei vaccinați, când se îmbolnăvesc, trec mai ușor prin boală iar riscul este mai mic”, a declarat Ion Lungu.