Programul Ștefanian debutează pe 24 iunie la Cetatea de Scaun a Sucevei. Astfel, la ora 17 în Capela Cetății va avea loc o slujbă de pomenire a Domnilor Moldovei.

Programul Ștefanian, lansat în anul 2017 de președintele Consiliului Județean Suceava Gheorghe Flutur, reprezintă un program de manifestări inițiate în semn de respect pentru înaintașii noștri și prin care se aduce cinstire Marelui Nostru Voievod Ștefan cel Mare, având incluse activități de promovare turistică a zonelor în care se află ctitorii ștefaniene.

Ca o concretizare a propunerilor lansate la edițiile anterioare, în acest an în cadrul Programului Ștefanian se desfășoară Proiectul „Traseele voievodului Ștefan cel Mare în Țara de Sus a Moldovei”. Proiectul este realizat de Consiliul Județean Suceava în colaborare cu Consiliul Regional Cernăuți, Consiliul Raional Soroca și Consiliul Local Cricova.

Urmare a cooperării între județul Suceava și cele trei unități administrativ-teritoriale, respectiv Regiunea Cernăuți, Raionul Soroca și Orașul Cricova, în perioada Programului Ștefanian Județul Suceava va găzdui 30 de elevi și 6 profesori însoțitori din regiunea Cernăuți, raionul Soroca și orașul Cricova.

Activitățile principale ale proiectului se referă la organizarea unor ateliere de cunoaștere a istoriei și culturii românești precum și vizitarea unor obiective istorice, ctitorii ale Marelui Voievod Ștefan cel Mare.

De asemenea, elevilor și profesorilor însoțitori din Cernăuți, Soroca și Cricova li se vor înmâna premii, care vor consta în diverse materiale cu referire la personalitatea Marelui Voievod.

“Programul Ștefanian” se încheie cu un pelerinaj la Mânăstirea Putna, pe 2 iulie. Pelerinii sunt așteptați dimineața, începând cu ora 7:30, la intrarea în Putna pentru a merge pe jos până la Mănăstire, unde vor participa la Sfânta Liturghie, la ceremonia comemorativă de cinstire a Marelui Nostru Voievod.