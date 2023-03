Proiectul alesului USR din Consiliul Local Suceava, inginerul Dan Nichiforel, legat de înființarea unui parc fotovoltaic plutitor pe acumularea hidrotehnică Dragomirna a fost selectat între cele zece ale concursului Cities of Tomorrow. Competiția este organizată de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană – AHK și își propune dezvoltarea sustenabilă a orașelor și regiunilor din România. În total, la actuala ediție a evenimentului ajuns la ediția cu numărul XI au fost depuse peste 100 de proiecte, iar selecția a fost realizată de către un juriu internațional. Finala este programată în data de 28 martie la Hotelul Crowne Plaza din București. Într-o emisiune la Radio Top, consilierul USR a declarat că premiile sînt simbolice: locul I – o vizită de afaceri în Germania, la ofertanții de utilități, locul II – o vizită în Germania la un tîrg de renume cu produse și soluții pentru zona urbanismului, și locul III – includerea proiectului și a proiectantului în baza de date a AHK pentru un an.

Nichiforel a afirmat: „Cities of Tomorrow este ca un fel de olimpiadă și eu mi-am dorit participarea mai mult pentru a mă verifica. Apoi, sincer, pe mine mă interesează ca Suceava și sucevenii să se aleagă cu ceva de pe urma acestui proiect. Este o verificare a soluției tehnice, fiindcă aceasta în afară de faptul că se plantează niște insule pe luciul de apă nefolosit, pe o amenajare hidrotehncă lăsată în paragină de foarte mulți ani, are în vedere și o soluție inovatoare. Panourile fotovoltaice solicită o baterie pentru acumularea energiei din timpul zilei. Or, în cazul de față, eu am propus ca stocarea energiei solare să se facă în producție, producția de hidrogen. Hidrogenul este practic un combustibil verde, combustibilul viitorului, și poate fi ars în instalațiile de gaz metan, în amestec de maxim 10%. Hidrogenul poate fi utilizat pentru a genera electricitate atunci cînd există vîrfuri de sarcină, nu numai cînd e soare ziua”.

De asemenea, consilierul a arătat că la ora actuală se urmărește obținerea titlului de proprietate asupra terenului pe care ar urma să apară parcul fotovoltaic plutitor care se întinde pe teritoriul Sucevei și al comunei Mitocu Dragomirnei și pentru care este nevoie și de acordul Consiliului Județean. Dan Nichiforel a spus: „Și cei de la Apele Române care administrează organizarea hidrotehnică trebuie să intre în joc. Sîntem în faza în care vom pune niște baze solide. Nu trebuie să forțăm lucrurile pentru ca apoi să fie necesară o revenire”. Proiectul consilierului USR este evaluat la 120 de milioane de euro și se va încerca atragerea de granturi europene pentru punerea lui în practică.