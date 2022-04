Primăria Suceava a depus proiecte în valoare de 13 milioane de euro pentru renovare de blocuri și clădiri publice din Suceava, din fonduri europene, a anunțat astăzi viceprimarul Lucian Harșovschi.

În cadrul rundei întâi de depunere proiecte pe C5 – Valul renovării PNRR au fost depuse 8 proiecte, astfel:

➡️5 proiecte pe apelul Renovare energetică moderată a clădirilor publice;

➡️2 proiecte pe apelul Renovare energetică aprofundată a clădirilor publice;

➡️1 proiect pe apelul Renovare energetică aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale.

Unul dintre proiecte a fost depus pentru renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din zona centrală a orașului (din cadrul Asociației nr.3), valoarea acestuia reprezintă 96,09% din alocarea pe județ în PNRR), precum și pentru 3 stații pentru încărcarea autovehiculelor electrice asociate blocurilor.

Celelalte 7 proiecte au fost depuse spre finanțare din PNRR pentru reabilitarea din punct de vedere energetic a clădirilor publice (72,73% din alocarea pe județ) și 11 stații pentru încărcarea autovehiculelor electrice.

Valoarea totală a proiectelor depuse este de 13 milioane euro și reprezintă 56,27% din valoarea cumulată alocată pe județ pe cele două componente: reabilitare energetică blocuri și clădiri publice. ”Mulțumesc colegilor mei din cadrul Serviciului Proiecte Europene pentru munca depusă în depunerea proiectelor. În continuare vom urmări liniile de finanțare pentru viitoare proiecte, întrucât ne dorim dezvoltarea orașului și creșterea calității vieții sucevenilor”, a declarat Harșovschi.

Foto: o parte din echipa de la Serviciul proiecte europene din cadrul Primăriei Suceava