Ororile conflictului militar desfășurat în această perioadă în Ucraina lasă urme adânci în viețile celor care au reușit să plece din calea bombelor, mai cu seamă în sufletele copiilor care nu pot să înțeleagă motivul pentru care au fost nevoiți să lase în urmă jucării și locuri, dar mai ales oameni dragi, familie și prieteni. Sofiya Kotlyarova, copila de 11 ani cu ochi luminoși, cunoscută în Ucraina pentru aparițiile în peste 50 de filme, pasionată de muzică și teatru, a ajuns în România după 38 de zile petrecute într-un adăpost subteran.

Originară dintr-o suburbie a Kievului, Sofiya s-a ascuns mai bine de cinci săptămâni împreună cu mama și bunica într-un buncăr, în sunetul asurzitor al sirenelor care vesteau atacurile aeriene imediate. Riscându-și viața, cele trei au reușit în cele din urmă să ajungă cu trenul în Cernăuți, potrivit mărturiei mamei. „Am călătorit greu, deasupra gării a căzut o bombă în timp ce plecam din Kiev. În gară nu era lumină, nici în trenuri, au întrerupt curentul și toată lumea folosea lanterne. Am călătorit cu 5 ore întârziere, deoarece am mers pe o rută ocolitoare, ca să nu fie bombardat trenul. Am ajuns până aici, unde este foarte bine. Ne-au primit foarte bine. Vă mulțumim!”

Cele trei au ajuns noaptea trecută în Gara Burdujeni, unde au fost întâmpinate de voluntari ai Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților care le-au oferit de alimente și le-au ajutat să se îndrepte către următoarea destinație, în care speră să înceapă o nouă viață și să trăiască în pace, bucurie, armonie și dragoste. Îndurerată de amintirile cumplite care o însoțesc până acum, tânăra artistă ne-a vorbit despre lucrurile care o făceau fericită acum ceva timp, mai ales actoria, dar și despre momentul teribil în care a aflat că viața i se va schimba o dată pentru totdeauna. „Am jucat în 50 de filme și seriale în care am avut rolul principal de 13 ori. Aici (în România) am ajuns foarte greu. La început am mers cu trenul, apoi cu microbuzul, dar aici ne-au primit cu multă căldură. Eu mulțumesc tuturor! Un mare mulțumesc dumneavoastră pentru că nu ne lăsați! (…) Când au început bombardamentele mie mi-a fost foarte, foarte frică. Îmi aduc aminte de ziua când m-a trezit mama și mi-a spus că la noi a început războiul. În orașul unde locuiam cu bunica și bunicul au început să se audă focuri de armă și sunetul bombelor. Mi-a fost foarte frică. Atunci ne-am strâns lucrurile și am plecat în buncăr.”

În semn de mulțumire pentru căldura și iubirea cu care a fost înconjurată această parte a familie sale, tatăl și bunicul rămânând în apropierea Kievului, Sofyia a interpretat mai multe melodii în limba ucraineană, între care imnul țării natale, adresând astfel întregii lumi un apel la pace.

Încă de la începutul tensiunilor militare din Ucraina, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților le-a fost și le este aproape celor care sunt afectați de conflictul armat din țara vecină.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, din data de 24 februarie 2022 a fost constituit un comitet alcătuit din clerici ai Centrului Eparhial, protoierei, exarhi și voluntari, care a identificat cele mai eficiente măsuri de sprijinire a cetățenilor ucraineni.

La propunerea comitetului de intervenție, instituit la nivelul Arhiepiscopiei și coordonat de Arhim. Paraschiv Dabija, vicar administrativ, s-au organizat două puncte fixe de asistență social-filantropică pentru distribuirea alimentelor, direcționarea către locurile de cazare, oferirea de informații privind călătoria pe teritoriul României, precum și asigurarea asistenței spirituale pentru cei greu încercați în această perioadă, printr-un cuvânt de mângâiere și încurajare.

Permanent, în punctul de trecere a frontierei Siret și în Gara Burdujeni din Suceava, voluntarii au oferit ceai, cafea și mâncare refugiaților ucraineni, dar și îndrumare în găsirea celor mai bune soluții de cazare și transport. În fiecare centru sunt prezenți, în schimburi de câte 8 ore, clerici și mireni, dintre care cel puțin unul vorbitor de limbă ucraineană. Alături de preoții eparhiei, între voluntari se numără credincioși ai parohiilor Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, precum și membri în organizațiile ASCOR (Asociația Studenților Ortodocși Români) și ATOS (Asociația Tinerilor Ortodocși Suceveni) sau în centrele de tineret ECCLESIA.

Amintim faptul că în ultima lună, prin implicarea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, au fost transportate în Ucraina peste 450 de tone de ajutoare umanitare, constând în apă, alimente, produse de strictă necesitate, medicamente, produse tehnico-sanitare, dar și bunuri destinate exclusiv familiilor cu copii – scutece, produse de igienă, lapte praf și alte suplimente nutritive, haine, pături și nu numai.

Pentru coordonarea inițiativelor de sprijin, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a lansat platforma „Uniți pentru pace”, acțiune care face parte din programul social-filantropic demarat la inițiativa și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic. Prin intermediul unitipentrupace.ro, cei care doresc să vină în ajutorul aproapelui pot ajuta financiar, pot dona alimente, găzdui sau transporta refugiați, dar se pot înscrie și ca voluntari.

Cei care doresc să se alăture acestor acțiuni umanitare sunt îndemnați să acceseze platforma de sprijin unitipentrupace.ro sau să doneze în conturile Arhiepiscopiei:

Titular: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

în lei: RO51 RNCB 0234 0370 1091 0014,

în euro: RO78 RNCB 0234 0370 1091 0110,

în dolari: RO30 RNCB 0234 0370 1091 0004

deschise la Banca Comercială Română, cu mențiunea sprijin refugiați Ucraina.

