PS Deamaschin Dorneanulo a ieșit astăzi la treabă însă mai are nevoie de recuperare medicală. Răspunsul a fost dat de arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, la întrebarea adresată de un mirean ”Cum mai este starea Preasfințitului Damaschin?”. ”În week-end-ul acesta Preasfinția sa se află la Mănăstirea Sihăstria Putnei, unde în prima parte a dimineții va participa la Sfânta Liturghie. În după amiaza aceleiași zile se va întoarce la reședința din Suceava. Preasfinția sa are nevoie de încă puțină recuperare”, a răspuns IPS Calinic.

