Parlamentarii PSD de Suceava au transmis astăzi un comunicat de presă în care au precizat că orice „omagiu deșănțat” a deputatului PNL Ioan Balan la adresa șefului său Gheorghe Flutur este un fake news.

Vă prezentăm în continuare comunicatul transmis de parlamentarii PSD Suceava:

”S-a rostogolit în presă un punct de vedere al liberalului Bălan, care reproșează parlamentarilor PSD, în versuri, (nici măcar alea scrise de el), că n-ar fi buni coechiperi cu administrația liberală din Suceava. Ne reproșează că n-am făcut mare lucru pentru suceveni și că îi criticăm nedrept pe liberalii care conduc strașnic soarta județului. Declarația politrucului Bălan își are probabil explicația în speranța că Flutur cel atotfăcător îl va pune din nou primul pe lista de candidați pentru parlament. În numele acestei speranțe, politrucul Bălan a inşiruit o suma de fake-news-uri în declarația lui hilar-erudită:

– vorbește despre centuri ale orașelor din județ realizate de liberalii lui Flutur. Fake news! Un singur oraș are centură ocolitoare, acela este Rădăuți, centură începută de administrația PSD, finalizată de PNL cu ajutorul interpelarilor făcute de parlamentari PSD de Suceava;

– marea realizare a administrației liberale în ceea ce privește șoseaua parțial ocolitoare a orașului Suceava este „Casa Corpului Didactic”, clădire cocoțată în pustiul unui deal, fără canalizare, fără utilități, fără drum și pentru care Ministerul Educației plătește lunar sume importante și inutile pentru pază. Oricine altcineva ar fi făcut un astfel de proiect ar fi petrecut timp indelungat în cătușe;

– vorbește de spitalele minunate din Suceava! Fake news! Am uitat că din cauza conducerii judeţene liberale, Suceava a fost Lombardia României în pandemie și a fost infernul medical al întregii țări?

– vorbește despre repopularea județului că fiind o excepție, realizată de administraţia liberală! Fake news! Se manifestă în întreagă țară, în ultimii ani, un curent benefic de întoarcere acasă a românilor care au muncit în trecut în țări europene. Care nu, nu au plecat masiv pe timpul guvernărilor PSD ci îndeosebi când au fost umiliţi de vechiul PD-L, partid din care onorantul coleg provine. Afirmațiile dumnealui ne arată încă odată că putem scoate PD-L-ul din politică, dar nu-l putem scoate din sângele membrilor săi, convertiți peste noapte în PNL-iști. Afirmăm asta pentru că PDL-ul a fost specialist în discursuri, dar mai puțin în fapte.

În concluzie, este fake news orice omagiu deșănțat al dlui Bălan la adresa șefului său, care a devenit mult prea sensibil la critici și intolerant la adevărurile care arată că e distanţă mare între ceea ce a promis sucevenilor și ceea ce a reușit să facă pentru aceștia, respectiv mai nimic!”